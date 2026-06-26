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La Norvège sans ses deux stars face à la France

MBC
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La Norvège sans ses deux stars face à la France

Avec de tels choix, autant déclarer forfait. Alors que la Norvège pourrait terminer première de son groupe si elle venait s’imposer contre la France, le sélectionneur Ståle Solbakken a décidé de titulariser son équipe bis contre les Bleus. Erling Haaland et Martin Ødegaard poseront notamment leurs fesses sur le banc.

Larsen, Bobb et Schjelderup en attaque

Titularisé sur le front de l’attaque à la place du cyborg, Jørgen Strand Larsen croisera le fer avec son coéquipier de Crystal Palace Maxence Lacroix. La pépite de Fulham Oscar Bobb l’accompagnera devant avec le jeune Andreas Schjelderup. En défense, l’ancien rennais, Leo Østigård, buteur face à l’Irak, tentera de calmer les ardeurs de Kylian Mbappé et compagnie.

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De son côté, la France comptera sur ses leaders.

La France titularise son quatuor d’attaque face à la Norvège

MBC

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