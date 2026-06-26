Ce que vous avez raté pendant la pause fraîcheur de Norvège-France

Le tournant du match ? Trois buts avaient déjà été inscrits entre Français et Norvégiens, ce vendredi, lorsque ce bon vieux Michael Oliver a sifflé l’hydration break et indiqué aux 22 acteurs la direction des bancs de touche, à la moitié du premier acte. Mais pendant que M6 et Bein Sports lançaient une page d’annonce, un moment crucial – que seules les paires d’yeux présentes au Gillette Stadium auront pu capter – se jouait en bord pelouse.

Quinze arroseurs, trois glacières

Ainsi, trois glacières ont été sorties par le staff des Bleus, Ousmane Dembélé s’est accroupi pour souffler deux minutes – il n’avait pas encore rentré sa troisième réalisation de l’après-midi –, Michael Olise a causé avec l’homme en noir – son presque homonyme – et Kylian Mbappé, serviette sur la nuque, et non content d’avoir déjà servi deux passes décisives, a fait de grands gestes dans une discussion passionnée avec Mike Maignan. Pendant ce temps-là, pas loin de quinze arroseurs automatiques ouvraient les vannes.

Voilà, pour les (vraies) choses à retenir de ce Norvège-France.