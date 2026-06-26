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Liverpool et le Real Madrid brillent à la Coupe du monde

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Liverpool et le Real Madrid brillent à la Coupe du monde

La Coupe du monde des clubs. Pendant ce Mondial le plus prolifique de l’histoire, supporters et dirigeants des clubs de football scrutent les actions décisives de leurs poulains. En tête, Liverpool, avec 5 buts et 11 passes décisives (dont 3 d’Alexander Isak), Virgil van Dijk et Florian Wirtz distillant un caviar chacun ce jeudi soir, parmi les cinq joueurs des Reds présents sur la pelouse.

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En plus d’avoir 15 Ligues des champions au palmarès, le Real Madrid est de loin le club avec le plus de buts inscrits par ses joueurs avec dix unités, Kylian Mbappé en chef de file (4). Avec six pions, le Paris Saint-Germain partage la deuxième place avec les surprenants Crystal Palace et Sunderland. Le club londonien peut remercier Daniel Muñoz, Ismaïla Sarr et Daichi Kamada, tous à deux buts, tandis que le 7e de Premier League peut faire un bécot à Brian Brobbey, qui a inscrit trois fois son nom sur le tableau d’affichage.

Et le FC Cosmos Koblenz, club de D5 allemande, peut remercier le gardien haïtien Josué Duverger pour faire acte de présence.

Ibrahima Konaté a trouvé son nouveau club

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