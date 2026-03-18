Découvrez les affiches des quarts de finale de Ligue des champions

Réservez les dates, bloquez vos milieux de semaine ! Ça y est, les affiches des quarts de finale de Ligue des champions sont connues et le spectacle promet déjà ! Fini les affiches déséquilibrées et les roustes à gogo des huitièmes, place désormais aux affiches de gala et aux énormes soirées. Alors qu’ils se tiendront les 7 et 8 avril pour les matchs allers et les 14 et 15 pour les matchs retours, voici les matchs qui vous attendent dans un peu moins d’un mois. Les équipes affichées en second reçoivent au match retour.

PSG – Liverpool

Real – Bayern

Sporting – Arsenal

Atlético de Madrid – Barcelone

Mesdames et messieurs, faites vos jeux !

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?