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Un ancien de l’OL régale en amical

UL
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Un ancien de l’OL régale en amical

Lituanie 0-2 Géorgie

Buts : Mikautadze (70e, SP et 84e)

Expulsion : Gineitis (90e+3) côté lituaniens

Trois jours après avoir vu Khvicha Kvaratskhelia porter les siens contre Israël en amical, la Géorgie a brillé grâce à un ancien de Ligue 1. En visite en Lituanie, plutôt un pays de basket, les Blanc et Rouge ont bâti leur succès grâce à Georges Mikautadze. L’ancien de Metz et de l’OL a éclairé ce match sans enjeu.

La sélection de Willy Sagnol ne verra pas le Mondial cet été, puisqu’elle a terminé troisième de son groupe de qualifs, à des années-lumière de l’Espagne et de la Turquie, qui joue sa place au Mondial contre le Kosovo ce mardi. Le Stéphanois Zuriko Davitashvili et le Parisien Khvitcha Kvaratskhelia étaient aussi titulaires.

Un but de qualidze !

Un Parisien régale en amical

UL

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