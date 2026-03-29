Un ancien de l’OL régale en amical

Lituanie 0-2 Géorgie

Buts : Mikautadze (70e, SP et 84e)

Expulsion : Gineitis (90e+3) côté lituaniens

Trois jours après avoir vu Khvicha Kvaratskhelia porter les siens contre Israël en amical, la Géorgie a brillé grâce à un ancien de Ligue 1. En visite en Lituanie, plutôt un pays de basket, les Blanc et Rouge ont bâti leur succès grâce à Georges Mikautadze. L’ancien de Metz et de l’OL a éclairé ce match sans enjeu.

La sélection de Willy Sagnol ne verra pas le Mondial cet été, puisqu’elle a terminé troisième de son groupe de qualifs, à des années-lumière de l’Espagne et de la Turquie, qui joue sa place au Mondial contre le Kosovo ce mardi. Le Stéphanois Zuriko Davitashvili et le Parisien Khvitcha Kvaratskhelia étaient aussi titulaires.

🇱🇹 – 🇬🇪 Georges Mikautadze est en grande forme face à la Lituanie en amical ! Après avoir ouvert le score sur penalty, il enchaîne avec un doublé. C'est déjà son 23e but en sélection Suivez le match en direct > https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT pic.twitter.com/c6mGPIbDRP — L'Équipe (@lequipe) March 29, 2026

Un but de qualidze !

Un Parisien régale en amical