Un Parisien régale en amical

Géorgie 2-2 Israël

Buts : Kvaratskhelia (36e et 54e) pour les Géorgiens // Mzrahi (61e) et Gandelman (64e) pour les Israéliens

Il a fêté le report de Lens-PSG. Kvicha Kvaratskhelia va manquer cet été. Si son pays ne participera pas au Mondial, le Parisien a montré qu’il était bien en jambes, en match amical contre Israël (2-2). L’ailier a inscrit un joli doublé : une percée depuis son côté gauche conclue par une frappe du droit pour le premier but (1-0, 36e), et une belle frappe enroulée en seconde période (2-0, 54e). Son copain messin Giorgi Tsitaichvili et l’ancien Lyonnais (et Messin) Georges Mikautadze ont également commencé cette rencontre pour du beurre.

Kvaratskhelia lance la Géorgie contre Israël ! Il repique dans l'axe depuis son côté gauche et trompe Peretz d'une frappe croisée. Suivez le match en direct ici > https://t.co/ejCAlDkSw3 #lequipeFOOT pic.twitter.com/kDXQL40uno — L'Équipe (@lequipe) March 26, 2026

Kvaratskhelia est en feu ! 🔥🇬🇪 Le Parisien s'offre un doublé et fait vivre un calvaire à la défense d'Israël dans ce match amical. Pour rappel, la Géorgie ne participera pas à la prochaine Coupe du monde Suivez le match en direct > https://t.co/ejCAlDkSw3 #lequipeFOOT pic.twitter.com/s4Il8qG4bm — L'Équipe (@lequipe) March 26, 2026

C’est bien connu, le Kvicha s’y connaît en caresses.