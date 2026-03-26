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  • Géorgie-Israël (2-2)

Un Parisien régale en amical

UL
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Un Parisien régale en amical

Géorgie 2-2 Israël

Buts : Kvaratskhelia (36e et 54e) pour les Géorgiens // Mzrahi (61e) et Gandelman (64e) pour les Israéliens

Il a fêté le report de Lens-PSG. Kvicha Kvaratskhelia va manquer cet été. Si son pays ne participera pas au Mondial, le Parisien a montré qu’il était bien en jambes, en match amical contre Israël (2-2). L’ailier a inscrit un joli doublé : une percée depuis son côté gauche conclue par une frappe du droit pour le premier but (1-0, 36e), et une belle frappe enroulée en seconde période (2-0, 54e). Son copain messin Giorgi Tsitaichvili et l’ancien Lyonnais (et Messin) Georges Mikautadze ont également commencé cette rencontre pour du beurre.

C’est bien connu, le Kvicha s’y connaît en caresses.

UL

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