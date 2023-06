Pronostic Géorgie Israël : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

La Géorgie rentre dans le dernier carré face à Israël

Des 4 quarts de finale de cet Euro espoirs, ce Géorgie-Israël est certainement le plus surprenant. En effet, la sélection géorgienne a profité du soutien populaire pour se hisser jusqu’à ce stade. Très bonne en phase de poules, la Géorgie est restée invaincue avec une victoire face au Portugal (2-0) lors de son entrée en lice. Ensuite, les Géorgiens ont surfé sur la confiance engendrée par ce succès pour accrocher deux matchs nuls face à la Belgique (2-2) et aux Pays-Bas (1-1). Le scénario des 3 rencontres fut semblable avec une forte domination de la sélection adverse et une Géorgie clinique. Face aux Pays-Bas, la sélection géorgienne a concédé de nombreuses occasions dans la première demi-heure de la rencontre, mais le talent de Mamardashvili, la maladresse des attaquants bataves, mais également une part de réussite ont permis à la Géorgie de tenir. Sur une contre-attaque, l’attaquant des Girondins de Bordeaux, Zuriko Davitashvili a inscrit un superbe but en transperçant la défense batave. Quelques instants après cette ouverture du score, la Géorgie a craqué juste avant le retour au vestiaire, mais est parvenue à tenir en seconde période pour accrocher sa place en quarts de finale, au plus grand bonheur des 45 000 supporters présents. Lors de cet Euro, la Géorgie s’appuie évidemment sur ses hommes forts que sont Davitashvili, Mamardashvili, Gagua ou Mekvabishvili, mais peut également compter sur l’exceptionnel soutien de son public.

De son côté, Israël est également une grosse surprise de ce tournoi. Seconde des éliminatoires, la sélection israélienne est passée par les barrages où elle s’est défaite de l’Irlande. Ensuite, les partenaires de Gil Cohen ont été tout heureux de voir l’Allemagne manquer deux penaltys lors de leur premier match de cet Euro pour accrocher le point du nul. Tombé face à une Angleterre (2-0) plus forte, Israël jouait sa qualification lors de la dernière journée face à la Tchéquie. Le héros de cette rencontre a été Gandelman, buteur à la 80e minute. Dernière de la poule avant cette ultime rencontre, la sélection israélienne devait s’imposer, mais aussi compter sur un revers de l’Allemagne pour passer en quarts. Miraculé, Israël a réussi son tournoi et va jouer sans pression lors du quart face à la Géorgie. Dans cette équipe, on retrouve des éléments comme Turgeman, Kartsev ou le prometteur joueur du RB Salzbourg Gloukh. Devant son public, la Géorgie devrait poursuivre son rêve en se hissant dans le dernier carré.

