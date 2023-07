Euro Espoirs : Israël sort la Géorgie et file en demies

Géorgie 0-0 (3-4, tab) Israël

Au Boris Paichadze de Tbilissi, Israël a traîné la surprise Géorgie jusqu’aux tirs-au-but, pour se qualifier en demi-finales de cet Euro Espoirs.

Prises par l’enjeu, les deux sélections ont d’ailleurs offert une partie assez insipide. À commencer par le premier acte, malgré le léger avantage israélien. Eden Kartsev, d’un enroulé du droit venu effleurer le poteau, a ainsi tenté de déclencher l’étincelle (13e), avant qu’Oscar Gloukh, d’un tir lointain, ne sollicite les mains fermes de Giorgi Mamardashvili (33e).

Les Géorgiens, eux, doivent attendre le retour des vestiaires pour brièvement s’illustrer. Par l’intermédiaire de Saba Sazonov, d’une tête non-cadrée à la suite d’un coup franc, d’abord (61e), suivi de Giorgi Gagua et sa frappe trop enlevée à l’entrée de la surface en fin de rencontre (85e). Prolongation sans grand intérêt, avant les tirs-au-but donc, en faveur des visiteurs. Gagua, auteur d’un excellent tournoi, et Saba Khvadagiani, entré en jeu, manquent en effet leurs tentatives, offrant à Israël la route des demies et d’un duel face à l’Angleterre ou au Portugal.

Géorgie (5-4-1) : Mamardashvili – Azarovi, Sazonov, Gelashvili (Khvadagiani, 46e), Kalandadze, Gocholeishvili – Davitashvili, Mekvabishvili, Gagnidze (Guliashvili, 104e), Tsitaishvili (Moistsrapishvili, 70e) – Gagua. Sélectionneur : Ramaz Svanadze.

Israël (4-4-2) : Peretz – Jaber (Khalaili, 105e) Lemkin, Cohen, Hajaj (Morgan, 90e) – Gloukh, Gendelman, Karztsev (Hofmayster, 51e), Azulay (Bilu, 85e) – Turgeman (Abu Rumi, 113e), Gorno (Layous, 63e). Sélectionneur : Guy Luzon.

