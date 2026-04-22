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La taupe de Chelsea se cachait derrière les cheveux de Cucurella

TC
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La taupe de Chelsea se cachait derrière les cheveux de Cucurella

La taupe avait des ciseaux. Il n’aura suffi que d’un seul barber pour que des informations confidentielles fuitent du vestiaire des Blues de Chelsea. En effet, les absences de Cole Palmer et João Pedro contre Brighton ont été annoncées sur X par le coiffeur de Marc Cucurella. Un post que le principal intéressé a supprimé, mais trop tard pour éviter une diffusion de grande ampleur. L’information a été confirmée quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre par Liam Rosenior, confirmant l’identité de la taupe.

Des fuites de longue date

Ce n’est pas la première fois que Chelsea est lié à de tels problèmes au sein même de son vestiaire. Il y a un mois, Rosenior annonçait avoir mis la main sur la taupe qui faisait fuiter les compositions du club quelques heures avant chaque rencontre. Une affaire qui a peut-être touchée son crépuscule, alors que les Blues traversent une période très difficile, avec des résultats bien en deçà des attentes. Le compte en question a été supprimé.

CFC : Chelsea Football Clowns.

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TC

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