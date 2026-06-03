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Didier Deschamps rassurant sur l’état de santé de l’un de ses cadres

JF
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Didier Deschamps rassurant sur l&rsquo;état de santé de l&rsquo;un de ses cadres

Jouera, jouera pas ? Blessé, pas blessé ? Avec la Coupe du monde en ligne de mire, les moindres pépins physiques des internationaux sont scrutés au microscope et la blessure de William Saliba ne déroge pas à la règle.

« Si il avait fallu jouer demain, il aurait joué »

Alors même s’il n’y a pas vraiment de raison de s’inquiéter, Didier Deschamps a une nouvelle fois rassuré tout le monde devant la presse : « William va bien, il va être géré. Si il avait fallu jouer demain, il aurait joué. Il était prêt à jouer. Mais il ne jouera pas. » Clair comme de l’eau de roche, avant de brièvement divaguer sur la gestion des derniers arrivants dans le groupe. En gros, ne vous inquiétez pas pour Saliba, éminent membre du 11 titulaire des Bleus.

En tout cas, c’est le rôle qui lui semble destiné, alors que le double D a été interrogé pour savoir s’il avait déjà une idée de ses titulaires en ouverture contre le Sénégal. Une bonne occasion pour le sélectionneur de s’amuser avec les médias : « Evidemment, c’est dans ma tête. Mais il y a deux matchs avant. Sur l’ensemble du groupe, ils veulent tous être titulaires. Il n’y a pas toujours 11 titulaires, il peut y en avoir 13, 14, a-t-il déclaré, partageur. On sera vigilant à la frustration que ça peut créer, de la spécificité aussi de jouer aux USA… On aura des enseignements sur ces deux matchs-là. » Le tout, avant de gentiment titiller les médias. « Vous devez avoir une petite idée quand même, sur les onze… Après, sur deux ou trois », tout sourire.

Il est libéré pour sa dernière le père DD.

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JF

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