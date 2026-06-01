Pronostic Iran Nouvelle-Zélande : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

L’Iran et la Nouvelle-Zélande s’affrontent le 16 juin, à 3h du matin, pour la première journée de la Coupe du monde 2026. Découvrez notre analyse qui explique pourquoi l’Iran est favori et notre pronostic pour ce choc.

Informations clés L’Iran a remporté ses trois derniers matchs amicaux.

La Nouvelle-Zélande reste sur 4 défaites en 5 matchs.

Aucune confrontation récente entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

L’Iran a marqué 14 buts en lors de ses 5 derniers matchs.

La Nouvelle-Zélande a encaissé 10 buts lors des 5 derniers matchs.

Infos du match Stade Los Angeles Stadium (Inglewood, CA, USA) — capacité de 70 240 places Compétition World Cup 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Iran Amir Ghalenoei Entraîneur Nouvelle-Zélande Darren Bazeley

L’Iran et la Nouvelle-Zélande entament leur campagne de Coupe du monde 2026 dans le groupe G avec des dynamiques contrastées. L’Iran, dirigé par Amir Ghalenoei, a montré une forme prometteuse récemment, enchaînant trois victoires consécutives avant ce tournoi. En revanche, la Nouvelle-Zélande, sous la houlette de Darren Bazeley, reste sur une série de défaites malgré un succès notable contre le Chili. Sur le papier, l’Iran semble avoir un léger avantage, renforcé par sa régularité en phase de qualification et ses résultats récents.

L’Iran en position de force face à la Nouvelle-Zélande

Forme récente de l’Iran

Date Domicile Score Extérieur Résultat 04/06/2026 Iran 2-0 Mali V 29/05/2026 Iran 3-1 Gambie V 31/03/2026 Iran 5-0 Costa Rica V 27/03/2026 Iran 1-2 Nigeria D 18/11/2025 Ouzbékistan 3-4 Iran D

L’Iran entre dans cette compétition sur une dynamique positive avec trois victoires lors de ses cinq derniers matchs. Les succès contre le Mali (2-0) et la Gambie (3-1) ont permis de démontrer la solidité défensive et la capacité offensive de l’équipe. Mehdi Taremi reste la pièce maîtresse de l’attaque iranienne, et malgré l’absence d’Ali Gholizadeh pour blessure, l’effectif reste compétitif.

Forme récente de la Nouvelle-Zélande

Date Domicile Score Extérieur Résultat 06/06/2026 Angleterre 1-0 Nouvelle-Zélande D 03/06/2026 Haïti 0-4 Nouvelle-Zélande D 30/03/2026 Nouvelle-Zélande 4-1 Chili V 27/03/2026 Nouvelle-Zélande 0-2 Finlande D 19/11/2025 Équateur 2-0 Nouvelle-Zélande D

La Nouvelle-Zélande aborde ce tournoi après avoir souffert lors de ses matchs de préparation, avec quatre défaites sur cinq rencontres. Le succès contre le Chili (4-1) reste l’exception, mais les défaites, notamment contre l’Angleterre (0-1) et Haïti (0-4), soulignent les lacunes des All Whites. Chris Wood, attaquant expérimenté, reste l’atout majeur de l’équipe, mais il aura forte à faire au vu des difficultés offensives de son équipe, restée muette lors de quatre de ses derniers matchs.

Historique des confrontations

L’Iran et la Nouvelle-Zélande ne se sont pas affrontés récemment.

Bonus de bienvenue · Winamax🚀 Votre premier pari remboursé en cash s’il est perdant ! Dans la limite de 100 €. Profitez du bonus →

► Le pari « Iran vainqueur » est coté à 1,91 chez Winamax qui vous accueille en ce moment avec : 🚀 Votre premier pari remboursé en cash s’il est perdant ! Dans la limite de 100 €.

Inscrivez-vous sur Winamax pour profiter de l’offre de bienvenue.

Placez votre premier pari sur le match Iran vs Nouvelle-Zélande.

Si votre pari est perdant, il est remboursé en cash dans la limite de 100 €.

Par exemple, misez 50 € sur l’Iran vainqueur pour tenter de gagner 95,45 €.

Profitez de ce remboursement pour retenter votre chance sur un autre match.

En conclusion, bien que l’Iran semble favori sur le papier, la Coupe du monde réserve souvent des surprises. Aucun pari n’est sans risque, et les performances sur le terrain détermineront l’issue de cette rencontre.

« Nous sommes ici pour jouer au football », assure le sélectionneur iranien