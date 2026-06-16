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Au bout de l'effort, l'Iran et Nouvelle-Zélande se neutralisent

EL
2' 2 minutes
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Au bout de l'effort, l'Iran et Nouvelle-Zélande se neutralisent

On ne s'y attendait pas, mais la rencontre entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande a été l'une des plus emballantes de ce Mondial 2026. Avec des offensives dans tous les sens, des langues qui touchaient le sol dès la première pause fraîcheur et quelques gestes de classe, les deux pays ont régalé et sont repartis bons amis (2-2).

  Iran 2-2 Nouvelle-Zélande

But : Just (7e, 54e)  pour les All Whites // Rezaeian (33e), Mohebi (64e) pour la Team Melli

Les quelques courageux ayant veillé pour regarder cette dernière rencontre de la nuit ont été récompensés. Dans un contexte géopolitique brûlant, l’Iran et la Nouvelle-Zélande se sont rendus coup pour coup, permettant au sport d’enfin reprendre ses droits. Au terme d’un joyeux bordel, aucune des deux équipe n’a réussi à prendre l’avantage, et tant mieux.

Just do it

La rencontre a rapidement atteint des sommets d’intensité. Dès le coup d’envoi, la pire nation au classement FIFA de ce Mondial a tenu à montrer qu’elle n’avait pas fait le déplacement pour faire de la figuration. Le triangle Sarpreet Singh-Chris Wood-Elijah Just a offert l’un des buts de ce tournoi, avec une succession de jongles dos et face au but avant une volée victorieuse du dernier (0-1, 7e). Longtemps malmenés, les Iraniens s’en sont remis à Mehdi Taremi, qui se heurtait au poteau adverse (23e), puis au flair de Ramin Rezaeian, parfaitement placé pour remettre les compteurs à zéro (1-1, 33e).

Après un but logiquement refusé à Ali Nemati (45e+4), les All Whites ont profité de la pause pour faire du frais. Au retour des vestiaires, Just s’est offert un doublé à la suite d’une très belle action collective marquée par une nouvelle déviation de classe de Wood (1-2, 54e). Le feu d’artifice n’a pas cessé pour autant et les Iraniens sont aussitôt (re)revenus grâce à une tête décroisée parfaite de Mohammad Mohebi (2-2, 64e). Si les tentatives ont été moins précises en fin de match, le rythme n’est pas descendu d’un iota. Un score de parité pour un match finalement mémorable.

Iran (4-4-2) : Beiranvand – Mohammadi, Khalilzadeh, Nemati, Rezaeian – Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos (Hajsafi, 65e), Yousefi (Ghaedi, 46e) – Taremi (Hosseinzadeh, 80e), Moghanlou (Alipour, 53e). Sélectionneur : Amir Ghalenoei.

Nouvelle-Zélande (4-2-3-1) : Crocombe – Payne (Eliott, 78e), Surman, Boxall, Cacace (Thomas, 68e) – Bell, Stamenić (Bindon, 90e+2) – McCowatt (Old, 68e), Singh (Randall, 90e+2), Just – Wood. Sélectionneur : Darren Bazeley.

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EL

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