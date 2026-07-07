Pronostic France Maroc : analyse, cotes et prono Coupe du monde

France – Maroc : analyse complète et pronostic sur ce quart de finale de Coupe du monde. Nos conseils de pari : France vainqueur ou les deux équipes marquent non.

Informations clés La France reste sur 5 victoires consécutives, 14 buts marqués sur la période.

Le Maroc est invaincu en 5 matchs, mais 6 buts encaissés lors de ces rencontres.

La France s’était imposée 2-0 contre le Maroc lors de la Coupe du monde 2022.

Le gardien titulaire du Maroc est forfait pour ce quart de finale.

La cote du pari « France vainqueur » est de 1,61 (probabilité implicite 62 %).

Infos du match Stade Boston Stadium (Foxborough, MA, USA) — capacité 64 146 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Quart de finale Entraîneur France Didier Deschamps Entraîneur Maroc Mohamed Ouahbi

Avec cinq victoires consécutives, la France aborde ce quart de finale de Coupe du monde dans la continuité d’un parcours sans faute, marqué notamment par trois clean sheets et une attaque à 14 buts en cinq rencontres. L’équipe de Didier Deschamps, pour son ultime campagne internationale, a montré une grande efficacité offensive et une solidité rarement prise à défaut. Face à elle, le Maroc, fort de quatre succès d’affilée et invaincu depuis le début du tournoi, s’appuie sur une discipline tactique solide et une philosophie de jeu où l’efficacité prime sur la possession, orchestrée par Mohamed Ouahbi. Les deux sélections s’affrontent à Boston pour une place dans le dernier carré, avec la France favorite des cotes mais confrontée à un adversaire qui a déjà déjoué les pronostics par le passé. À noter côté marocain, l’absence du gardien titulaire, un paramètre qui pourrait peser au plus haut niveau.

Pour aller plus loin sur la composition tricolore et les choix de Didier Deschamps, découvrez l’analyse : Quel milieu pour l’équipe de France face au Maroc avec l’absence d’Aurélien Tchouaméni ?

Le contexte du match

Le choc France – Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde attire tous les regards. Les deux équipes se sont montrées impressionnantes depuis le début de la compétition, et cette rencontre à Boston s’annonce décisive pour une place en demi-finales. La France, forte de son expérience, part favorite, mais le Maroc a prouvé tout au long du tournoi sa capacité à surprendre les favoris.

France favorite sur la dynamique et la profondeur

Forme récente de la France

Date Domicile Score Extérieur Résultat 04/07/2026 Paraguay 0-1 France V 30/06/2026 France 3-0 Suède V 26/06/2026 Norvège 1-4 France V 22/06/2026 France 3-0 Irak V 16/06/2026 France 3-1 Sénégal V

La séquence actuelle des Bleus est marquée par une constance offensive (aucun match sans marquer) et une défense solide : seuls deux buts encaissés sur cinq matchs, dont trois clean sheets. Le groupe semble avoir trouvé son équilibre entre verticalité et contrôle du tempo, comme l’illustrent les larges succès contre la Suède (3-0) et la Norvège (4-1), mais aussi la gestion d’un match à enjeu contre le Paraguay (1-0). Ce parcours confirme la capacité des joueurs à s’adapter à des styles variés et à répondre présent dans les moments clés. La dynamique actuelle donne un avantage certain à la France dans ce France – Maroc.

Forme récente du Maroc

Date Domicile Score Extérieur Résultat 04/07/2026 Canada 0-3 Maroc V 30/06/2026 Pays-Bas 3-4 Maroc V 24/06/2026 Maroc 4-2 Haïti V 19/06/2026 Écosse 0-1 Maroc V 13/06/2026 Brésil 1-1 Maroc N

Le Maroc enchaîne les résultats positifs avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties, marquant à chaque rencontre pour un total de 13 buts. Cette réussite offensive s’accompagne toutefois de phases défensives moins maîtrisées, avec six buts concédés dont deux matchs à plus de deux buts encaissés (face aux Pays-Bas et Haïti). La philosophie d’efficacité et de transitions rapides, instillée par Mohamed Ouahbi, permet de surprendre des adversaires variés, mais l’absence de son gardien titulaire pourrait exposer davantage une arrière-garde déjà sollicitée dans ce France – Maroc.

Faces à face et historique

Date Domicile Score Extérieur 14/12/2022 France 2-0 Maroc

La seule confrontation récente a eu lieu lors de la Coupe du monde 2022, où la France s’était imposée 2-0. Ce précédent confirme l’avantage psychologique et la capacité des Bleus à faire la différence dans les grands rendez-vous face au Maroc. Cet historique pèse dans l’analyse France – Maroc.

Bonus de bienvenue · Winamax LE BONUS 100% BOOSTE Profiter du bonus →

► Le pari « France vainqueur » est coté à 1,61, soit une probabilité implicite d’environ 62 %. Cette estimation trouve un écho dans la dynamique des Bleus (5 victoires d’affilée, 3 clean sheets), leur efficacité offensive (aucun match sans but) et leur domination dans l’historique direct. Côté marocain, la série d’invincibilité et la solidité collective encouragent à la prudence, mais l’absence du gardien titulaire fragilise la défense contre une attaque française en réussite. Le principal risque pour ce pari réside dans la capacité du Maroc à imposer un match fermé, comme le démontre sa discipline tactique et ses succès récents à l’extérieur.

► Le pari « France vainqueur » est coté à 1,61 chez Winamax qui vous accueille en ce moment avec : LE BONUS 100% BOOSTE.

Inscrivez-vous en quelques clics chez Winamax pour profiter du bonus exclusif.

Bénéficiez du BONUS 100% BOOSTE : votre premier dépôt doublé en paris gratuits, jusqu’à 100€.

Exemple concret : déposez 50€, recevez 50€ supplémentaires en freebets pour miser jusqu’à 100€ dès l’inscription.

Placez votre premier pari (simple ou combiné) sur le match France – Maroc ou tout autre événement au choix.

Si votre première mise est perdante, elle vous est remboursée en pari gratuit (freebet) dans la limite du bonus.

Utilisez vos freebets sur plusieurs rencontres pour maximiser vos chances de gains.

Notre pronostic et pari bonus

Le marché « Les deux équipes marquent : Non » est coté à 1,81. Trois clean sheets sur les cinq derniers matchs de la France et seulement deux pour le Maroc appuient la possibilité d’un match où une seule équipe trouve le chemin des filets. L’historique direct (2-0 pour la France en 2022) renforce ce scénario. Rien n’est toutefois acquis face à la qualité offensive des deux sélections, ce qui rend le pronostic France – Maroc particulièrement intéressant pour les parieurs.

Pour suivre d’autres faits insolites et anecdotes autour du tournoi, ne manquez pas : Coupe du monde 2026 : La Belgique trolle les États-Unis avec la danse de Donald Trump

En résumé, la France bénéficie d’une dynamique et d’une profondeur d’effectif qui en font logiquement la favorite, mais la discipline du Maroc et sa capacité à surprendre rappellent que l’incertitude reste toujours de mise à ce niveau de la compétition. Le pronostic France – Maroc s’annonce donc indécis malgré l’avantage bleu.

Le tableau des quarts de finale se précise