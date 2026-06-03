Près d'un quart de joueurs ne représenteront pas leur pays de naissance à la Coupe du monde

Vive les binationaux ! À très exactement huit jours du coup d’envoi tant attendu du Mondial 2026 en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet), certains se sont amusés à faire le point sur les lieux de naissance des joueurs, et la sélection nationale qu’ils représenteront réellement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a un paquet de binationaux !

289 binationaux

Sur les 1 248 joueurs qui sélectionnés pour la Coupe du monde, 289 ne représenteront pas leur pays de naissance respectif. Soit un total de… 23 % ! Parmi les sélections qui regorgent le plus de binationaux, on retrouve Curaçao avec 25 de ses 26 joueurs nés aux Pays-Bas (oui, on ne plaisante pas), la République démocratique du Congo avec 20 binationaux dont 11 nés en France (Kakuta, Wissa, Mpasi…), le Maroc avec 6 joueurs nés en Espagne (Hakimi, Brahim Diaz…) ou encore l’Algérie avec 13 joueurs nés en France (dont Bentaleb, Aouar, Luca Zidane). Avec Michael Olise (né en Angleterre), Marcus Thuram (né en Italie) et Brice Samba (né en RDC), l’équipe de France compte trois binationaux dans son effectif.

Los 289 jugadores que no representarán a su país de nacimiento en el Mundial pic.twitter.com/mkeTIrL0n9 — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) June 2, 2026

De quoi rendre fou Donald Trump.

Le témoignage poignant de Konaté sur le décès de son père