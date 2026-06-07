Une Italie bis s'impose sans briller en Grèce

Grèce 0-1 Italie

But : Esposito (18e) pour l’Italie

Exclusion : Reggiani (68e) côté Italie

La meilleure préparation possible avant le Mondial !

Quelques jours après sa victoire au Luxembourg, l’Italie a enchaîné un deuxième succès ce dimanche, en Grèce (0-1). Encore une fois, la Nazionale n’a pas brillé, mais elle a pu se reposer sur ses jeunes pousses pour assurer l’essentiel. Le seul pion de la partie est venu de Francesco Esposito (0-1, 18e), finalement l’un des plus expérimentés de ce groupe malgré ses 20 ans seulement. Alors que Gianluigi Donnarumma faisait office de vieille branche dans ce onze, l’intérimaire Silvio Baldini a vu son équipe finir à dix, le jeune Luca Reggiani étant exclu moins d’un quart d’heure après son entrée en jeu. La Grèce a poussé en fin de partie, en vain, et l’Italie a donc imité son équipe U17 quelques heures plus tôt, qui s’était également imposée en finale de l’Euro.

Place aux vacances pour les Italiens.

Rebellions, hommages et coups de massue : tout n’est pas à jeter dans cette semaine internationale