Vous ne pourrez pas voir le dernier match de prépa des Algériens (et nous non plus)

Bienvenue à Alcatraz ! Après sa prometteuse victoire contre les Pays-Bas et avant son entrée en lice face à l’Argentine, le 17 juin prochain, l’Algérie va disputer un dernier match de prépa face à la Bolivie dans la nuit de mercredi à jeudi à 2 heures du matin, heure française. La rencontre doit se disputer à Kansas City mais sans aucun supporter ni retransmission télé. C’est en tout cas ce qu’indique Fennec Football.

La sécurité avant tout

Ce match, qui interviendra à 24 heures du début de la Coupe du monde, se jouera donc à huis clos pour des raisons de sécurité. En effet, ce seraient les organisateurs de la partie qui auraient pris cette décision, car les équipes de sécurité et les staffs logistiques sont entièrement mobilisés par les derniers préparatifs du Mondial, d’après ce que rapporte le média. La Fédération algérienne a d’ailleurs précisé qu’elle n’était pas responsable de cette décision.

L’agent de Southampton sera-t-il en capacité de nous raconter le match ?

Premier but avec l’Algérie pour Amine Gouiri