Mais que s’est-il passé dans le comté du Hampshire ? Alors que les Saints de Southampton s’apprêtaient à disputer la finale des play-off pour accéder à l’élite du football mondial, la Ligue anglaise de football a annoncé l’exclusion du club de la course à la promotion. Le « Spygate » de Rockliffe Park, c’est un film qui aurait de la gueule.

7 mai 2026. Sous les hautes herbes de Hurworth, un visage. Caché à l’abri des regards, un homme observe l’une des dernières séances d’entraînement de Middlesbrough en marge de sa demi-finale aller de play-off contre Southampton. Le téléphone a remplacé l’argentique et le style jean-basket du jeune observateur ne matche pas avec le costume trois pièces habituel de Daniel Craig, mais l’intention est la même : jouer l’agent secret. Interpellé par certains employés du club, l’homme refuse de donner son nom, efface des vidéos sur son téléphone et change de vêtements dans un club de golf à proximité de Rockliffe Park, le centre d’entraînement des Smoggies. Ainsi démarre le « spygate » qui agite l’Angleterre cette semaine.

Dans la foulée de cet événement, le couperet tombe : Middlesbrough dépose une plainte auprès de l’English Football League contre Southampton pour « violation du règlement ». Le Scotland Yard du football anglais lance une enquête et en profite pour rappeler le règlement qui interdit aux clubs « d’observer, ou de tenter d’observer, la séance d’entraînement d’un autre club dans les 72 heures précédant un match programmé entre les deux équipes ». Dans le même temps, les médias anglais ne tardent pas à se saisir de l’affaire pour retrouver cet espion de pacotille. Suspect identifié photo à l’appui, le Daily Mail est formel : il s’agit de William Salt, stagiaire analyste du staff de Tonda Eckert, l’entraîneur principal de Southampton.

🚨 Southampton has admitted to violations regarding the observation of training sessions in the 72 hours preceding scheduled matches. 😳🕵️ The matches concerned: 👉 Oxford United in December 2025 👉 Ipswich Town in April 2026 👉 Middlesbrough in May 2026 They didn't win any of… https://t.co/aUiEHdUHQN pic.twitter.com/7bdaOFUEdl — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 19, 2026

Au soir du 12 mai, ce sont les Saints qui font la fête sur la pelouse du St Mary’s Stadium. Après un match nul 0-0 à l’aller, les partenaires de Ross Stewart s’imposent en prolongation pour rallier la finale des play-off. Un but à la 116e de Shea Charles permet à Southampton d’envisager une saison en apothéose, à Wembley, contre Hull City. Une parenthèse magique qui ne va pourtant pas durer. Battus et abattus, les joueurs de Middlesbrough avaient même arrêté l’entraînement quelques jours, s’imaginant déjà rempiler pour une dixième saison consécutive en Championship.

De Wembley à l’enfer

L’histoire aurait pu s’arrêter à une simple amende comme ce fut le cas en 2019 lorsque Marcelo Bielsa avait payé, de lui-même, une sanction financière de 230 000 euros pour les mêmes raisons, mais comme dans toute bonne affaire, il y a des retournements de situation. Un nouveau protagoniste a alors fait son apparition sur le tableau de l’enquête. Un dénonciateur a indiqué à Boro’ qu’il ne serait peut-être pas le seul club à avoir subi les regards curieux du staff des Saints avant une rencontre. Ce dimanche, trois clubs de Championship auraient en effet eu des doutes sur des pratiques similaires avant de rencontrer Southampton pendant la saison régulière : Oxford United, Wrexham et Ipswich Town. Comme un puzzle qui se construit petit à petit, les pièces viennent alors s’intercaler pour dévoiler un tableau beaucoup plus important.

Une commission disciplinaire indépendante a expulsé aujourd’hui Southampton des éliminatoires du championnat Sky Bet. The English Football League

Convoqués pour une audience ce mardi devant une commission disciplinaire indépendante, les Saints ont reconnu avoir joué les fouineurs trois fois dans la saison. Contre Oxford le 25 décembre (défaite 2-1), Ipswich Town le 28 avril (2-2) et donc Middlesbrough (0-0). La nouvelle fait basculer le Championship dans l’irrationnel, puisque le commissaire du football anglais a annoncé, à la suite de cette audience, qu’« une commission disciplinaire indépendante a expulsé aujourd’hui Southampton des éliminatoires du championnat Sky Bet après que le club a admis de multiples violations du règlement de l’EFL liées au tournage non autorisé de l’entraînement d’autres clubs. » Les joueurs de Tonda Eckert se voient également sanctionnés pour le début de saison prochaine d’une déduction de 4 points.

An Independent Disciplinary Commission has today expelled Southampton from the Sky Bet Championship Play-Offs after the Club admitted to multiple breaches of EFL Regulations related to the unauthorised filming of other Clubs’ training. In addition, the Club has received a… pic.twitter.com/VxyXFk48BA — EFL Communications (@EFL_Comms) May 19, 2026

Par l’intermédiaire de son directeur général Phil Parsons, Southampton avait annoncé faire appel de cette décision, indiquant qu’il acceptait la sanction, mais que le club du sud des Hampton considère qu’il s’agit d’une « sanction qui n’est pas proportionnelle à l’infraction ». S’appuyant notamment sur celle infligée à Marcelo Bielsa, les Saints espèrent pouvoir effacer la perte des 200 millions de livres sterling que représenterait la montée en Premier League, indiquant que le maintien de la décision prononcée serait « de loin, la plus grande pénalité jamais infligée à un club de football anglais ». Un appel finalement rejeté et une punition définitivement acceptée : à deux jours du match, Middlesbrough a eu la confirmation que son équipe foulera la pelouse de Wembley, le 23 mai, pour la fin d’une course à la promotion qui aura réservé de nombreuses surprises.

Après son exclusion des barrages, Southampton fait appel