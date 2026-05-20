Malgré 0 point et 94 buts encaissés, ce club mongol ne sera pas directement relégué en D2

Allez jouer direct à l’Euromillions ! C’est ce qui s’appelle avoir une chance de cocu. Treize matchs, treize défaites, 94 buts encaissés, dit autrement, l’Ulaangom City, club de D1 mongole basé près de la frontière russe dans le Nord-Ouest du pays, n’avait aucune chance de se maintenir dans l’élite du football national. Et pourtant !

Heureux concours de circonstances

Grâce à un coup du sort, l’UCFC est assuré de disputer au minimum les barrages et ce, à trois journées de la fin de la saison. La raison ? Le club du SP Falcons s’est retiré de la compétition après cinq matchs seulement. Une nouvelle étonnante quand on sait que l’écurie de la capitale Oulan-Bator avait remporté les deux derniers titres nationaux et comptait onze points sur quinze possible au moment de son abandon de la compétition.

Un abandon qui n’a pas été clairement justifié mais pourrait s’expliquer, selon des sources locales, par des difficultés financières, couplées avec un conflit vis-à-vis de la fédération mongole. Toujours est-il qu’en attendant, la relégation directe en D2 a été gelée, Ulaangom City peut donc continuer de se prendre des valises jusqu’à la mi-juin. A moins de réagir et de gagner ses matchs restants. Avec un autre coup de pouce du destin, l’équipe pourrait même dépasser son premier poursuivant, Khoromkhon, qui ne compte que 6 points et un match d’avance.

Il serait là LE braquage de l’année.

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