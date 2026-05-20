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Le Paris FC aimerait bien attirer Jürgen Klopp un jour

TC
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Le Paris FC aimerait bien attirer Jürgen Klopp un jour

De la fuite dans les idées. Invité de l’After Foot ce mardi soir, l’actionnaire majoritaire du Paris FC, Antoine Arnault, a poussé le rêve encore plus loin que les nuages pour le club de la capitale : « Si on arrive en Ligue des champions, j’aimerais bien convaincre Jürgen Klopp de venir entraîner notre équipe », a-t-il annoncé.

Un projet à long terme puisque le fils de Bernard a expliqué que le technicien allemand « ne souhaite pas retrouver un banc rapidement », mais que le PFC n’hésiterait pas à tenter sa chance dans 3, 4 ou 5 ans en cas de qualification européenne.

Kombouaré ne bougera pas en cours de saison

Décidément, Antoine Kombouaré partage l’étiquette d’éternel second avec Steve Mandanda. Interrogé sur le possible licenciement du technicien actuel des Parisiens en cas de qualification européenne, l’actionnaire du PFC s’est amusé de la situation en glissant un « pas en cours de saison ». Les Parisiens rêvent décidément très grand alors qu’ils réfléchissent également à quitter Jean-Bouin pour une enceinte plus importante.

Pas touche à M. Kombouaré.

Le Paris FC veut (déjà) déménager

TC

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