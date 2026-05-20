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Une première dans la carrière de Pep Guardiola

VM
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Une première dans la carrière de Pep Guardiola

La fin du règne guardiolesque. Après son match nul sur la pelouse de Bournemouth (1-1), Manchester City a vu ses derniers espoirs de titre filer entre ses doigts. Comme la saison dernière, les Skyblues n’enfileront pas la couronne du roi d’Angleterre. Après Liverpool, c’est au tour des Gunners d’Arsenal de coiffer City au poteau. Un deuxième échec de rang qui fait très mal à Pep Guardiola.

Pas d’alternance cette fois

Pour la première fois de sa richissime carrière, l’ancien coach du Barça enchaîne deux saisons consécutives sans sacre en championnat.

Jusqu’à maintenant, il avait glané 12 titres de champion domestique en 16 saisons différentes : 3 avec le Barça (2008-2012), 3 avec le Bayern (2013-2016) et 6 avec Man City (depuis 2016). Les seules fois où le titre lui avait échappé sur le banc des Skyblues, Guardiola était toujours parvenu à regagner son trône lors de l’exercice suivant. Mais son ancien disciple Mikel Arteta a décidé de briser cette série royale.

Une bonne raison de s’en aller, tiens.

Pep Guardiola félicite Arsenal et Mikel Arteta

VM

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