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Haaland vs Gabriel : quand c'est bon, ces bons duels

Par Tristan Claeyssen
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Haaland vs Gabriel : quand c'est bon, ces bons duels

Depuis plusieurs saisons, et le match de dimanche l'a rappelé : Gabriel Magalhães et Erling Haaland ont laissé tomber les politesses pour s’offrir des duels aussi impressionnants qu’engagés. Une rivalité aussi belle qu’importante pour le football loin des envolées poétiques de fins techniciens.

Un jour, le football partira. Le ballon rond n’existera plus et les regrets des joutes d’antan auront raison de nous. Un jour, les contacts seront proscrits, les bousculades et les tacles engagés disparaîtront en laissant derrière eux des décennies de spectacle. Heureusement pour nous, ce jour n’arrivera pas tant que le duel entre Gabriel Magalhães et Erling Haaland existera, et c’est tant mieux !

Quand duel comme raison d’être

Dimanche, ce n’était pas une valse sensuelle qui occupait les deux joueurs. Contacts, tirages de maillot jusqu’à l’arrachage et autres politesses. Une partition que le Norvégien et le Brésilien aiment réciter lorsque les Skyblues et les Gunners se rencontrent. La menace constante du Cyborg est une belle occasion de sortir les muscles et de ne pas relâcher la concentration pour Gabriel. Un duel qui doit en ravir plus d’un. Roy Keane, Jaap Stam et Javier Mascherano ont pu apprécier l’engagement du défenseur central, tandis qu’Ibrahimović, Diego Costa et Luis Suárez ne doivent que regretter leurs passés agressifs sur les terrains de Premier League.

En réalité, les deux joueurs ne limitent pas leur agressivité à cette rencontre : ils ont besoin de ce genre de duels pour exister et vivre pleinement les matchs. Se libérer d’un marquage, placer son coup de tête au-dessus d’un défenseur apathique et gagner des duels dos au jeu, voilà ce qui anime le Norvégien. Tacler puis se relever, monter sur le dos de son attaquant et célébrer chaque intervention comme si c’était la dernière, c’est également la raison de vivre de Gabriel.

Simulateurs, passez votre chemin

Ce week-end, c’est un duel à la limite du raisonnable qui s’est joué, jusqu’à se confronter, tête contre tête, à la fin de la rencontre. « Si je m’étais laissé tomber, ce que je ne fais pas à moins d’être vraiment attaqué, l’arbitre aurait peut-être sorti le rouge », expliquait le Norvégien à la fin de la rencontre. Alors merci Erling de ne pas le faire. De ne pas chercher l’expulsion mais de gagner ton duel à la loyale, sur le rectangle vert.

Buteur, Haaland peut considérer qu’il a gagné son duel, puisque Manchester City s’est imposé (2-1). Mais le Gunner aura sa revanche. Que ce soit le match suivant ou dans trois ans, les deux colosses recommenceront un duel digne de Ali contre Fraser, et offriront une image d’un football vivant et vrai. Alors merci, messieurs, pour ces moments qui se raréfie mais qui font l’essence même du football qu’on aime.

Oui, Arsenal va soulever la Premier League !

Par Tristan Claeyssen

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