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Clermont Foot qualifié en coupe d’Europe !

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Clermont Foot qualifié en coupe d&rsquo;Europe !

Cocorico ! Clermont Foot vient d’entrer dans l’histoire. Grâce à sa victoire sur Monaco (4-2), le club auvergnat a assuré sa qualification en finale du championnat de France U19 face au PSG, mais aussi une place en Youth League, la Ligue des champions réservée aux joueurs de moins de 19 ans. C’est tout sauf anodin puisque Clermont devient par la même occasion la première équipe de Ligue 2 à se qualifier pour cette compétition.

Dans la cour des grands

En Youth League, il existe deux voies : la voie de la Ligue des champions composée des U19 des 36 équipes qualifiées pour la Ligue des champions, qui joueront six matchs identiques aux six premières journées de la C1. Et la voie des champions nationaux comprend le vainqueur de la Youth League (Real Madrid) et les champions (ou vice-champions si le champion est déjà qualifié par la première voie) des championnats de jeunes. C’est le cas de Clermont.

Pour connaître l’identité des adversaires, les Clermontois devront encore patienter un peu puisque le tirage au sort n’est que fin août. Début de leur campagne, le 16 octobre prochain.

À vos agendas.

Clermont s’offre la première finale de son histoire

TM

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