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La grosse faveur octroyée par la fédération de Curaçao à ses joueurs

EM
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La grosse faveur octroyée par la fédération de Curaçao à ses joueurs

Chose très rare durant une Coupe du monde, les joueurs du Curaçao sont autorisés à dormir avec leurs femmes. Interrogée dans l’émission Globo Esporte, la médecin de la sélection, Suzanne Huurman, a expliqué cette décision : « Oui, je pense que ça aide, mais peut-être plus sur le plan émotionnel que sur le plan physiologique direct. Dans un tournoi aussi long, avoir sa famille à proximité atténue un peu le mal du pays et apporte une certaine sérénité. »

Pas de petites économies

Dans cette sélection, où la plupart des joueurs n’évoluent pas au haut niveau mondial, l’aspect financier prend également une place importante dans cette Coupe du monde. De ce point de vue, la Fédération a fait le travail : « Pour beaucoup de familles, il serait très coûteux de voyager et de séjourner seules pendant des semaines aux États-Unis. La fédération a décidé de prendre en charge ces frais afin que les joueurs puissent avoir leurs conjoints et leurs enfants à proximité. Certains seraient sans doute inquiets ou stressés. » Chacun s’est donc vu attribuer une chambre, qu’il peut partager avec sa compagne, ainsi qu’une seconde en cas de présence des enfants.

Peut-être qu’on trouvera quelqu’un sur la Chaîne L’Équipe pour trouver ça nul…

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