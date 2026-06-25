La Côte d’Ivoire bat péniblement Curaçao et s’offre une qualification historique

Titularisé sur le front de l’attaque ivoirienne, Nicolas Pépé a parfaitement rempli sa mission en inscrivant un doublé qui permet à la Côté d’Ivoire de se qualifier pour les seizièmes de finale. Une première historique pour les Éléphants qui n’avaient jamais passé les poules. Mais les joueurs d’Émerse Faé ont encore trop galéré à tuer le match.

Curaçao 0-2 Côte d’Ivoire

Buts : Pepé (7e, 64e) pour les Éléphants

Il y a eu 2006, puis 2010, puis 2014 et enfin, 2026. La différence entre cette année-ci et les trois précédentes, c’est que la Côte d’Ivoire a réussi à sortir de sa poule de Coupe du monde. Au terme d’un match maîtrisé face au petit Poucet curacien officiellement éliminé, les Éléphants terminent deuxièmes du groupe B. Deux victoires et une défaite rageante contre l’Allemagne, il y a de quoi se réjouir… et encore pas mal de boulot à fournir.

Pépé fait de la résistance

Titularisé au coup d’envoi à la place de Christ Inao-Ounaï, Nicolas Pépé est chargé d’animer le front de l’attaque ivoirienne aux côtés d’Ange-Yoann Bonny. Émerse Faé, qui avait choisi de se passer des services du vétéran (31 ans, 57 sélections) lors de la dernière CAN, a été bien inspiré de lui confier les clés du camtar pachydermique. Dès la septième minute, l’attaquant de Villarreal est idéalement placé pour reprendre un centre en retrait de Yan Diomandé dans le petit rectangle. L’ailier de Leipzig, décevant face à l’Allemagne, semble avoir retrouvé du poil de la bête dans son rôle de passeur décisif. Pépé, attentif, n’a plus qu’à placer le plat de son pied pour tromper Eloy Room, héroïque face à l’Équateur, mais impuissant face à ce but cadeau (0-1, 7e). Rebelote en seconde période : cette fois-ci, l’ancien Lillois contrôle parfaitement un caviar en profondeur de Sangaré dans la surface et prolonge d’une puissante frappe enveloppée du gauche qui vient sceller le sort de la rencontre peu après l’heure de jeu (0-2, 67e).

Ballon imprécis

En face, Curaçao ne s’est jamais montré véritablement dangereux, avec seulement deux frappes cadrées sur l’ensemble de la rencontre et seulement 37% de possession. Une statistique qui ne reflète pourtant pas pleinement la confiscation du ballon opérée par les Ivoiriens qui, eux, n’ont cadré qu’à trois reprises et se sont finalement procuré moins d’occasions (6 contre 9 pour les joueurs de Dick Advocaat). On saluera donc leur pragmatisme, mais, comme face à l’Allemagne, les hommes d’Émerse Faé ont eu un mal fou à concrétiser leur domination, à l’image d’Amad Diallo, dont les deux tentatives gâchées en première période lui ont coûté sa place à la pause. Et cette fois-ci, l’argument du « manque d’expérience » invoqué après le doublé chirurgical de Deniz Undav ne tient plus, tant Curaçao semblait à la portée des Ivoiriens.

Mais soit, pour l’instant, l’heure est à la fête et la joie qui inondera les rues d’Abidjan et de chaque ville qui compte des membres de la communauté orange, blanc et vert sera largement justifiée. Mais au moment d’affronter la France ou la Norvège en seizième de finale, il ne faudra pas se contenter de jouer sans complexes, mais bien se montrer capable de breaker beaucoup plus vite en cas d’ouverture du score. L’histoire est en marche, il serait dommage qu’elle s’arrête aussi vite.

Curaçao (5-4-1) : Room – Gaari (Kastaneer, 77e), Obispo, Floranus, Brenet (Shambo 90e), Fonville (Noslin, 77e) – Comenencia (Antonisse, 61e), L. Bacuna, Chong, J. Bacuna – Locadia (Kuwas, 90e). Sélectionneur : Dick Advokaat.

Côte d’Ivoire (4-4-2) : Fofana – Doué, Kossounou, O. Diomande, Operi – Diallo (Inao Ounaï, 46e), Kessié (Seri, 77e), Sangaré, Y. Diomande (Touré, 67e) – Pepé (Wahi, 67e), Bonny (Diakité, 67e). Sélectionneur : Faé Émerse.