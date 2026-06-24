Les chiffres de la Coupe du monde après deux journées

Conclusions hâtives. Ça y est, tout le monde a joué deux matchs du Mondial. Collectivement, le Mexique, les États-Unis, l’Allemagne, la France, l’Argentine et la Colombie sont les seules nations à avoir amassé les six points possibles.

Haïti, la Turquie, la Tunisie, la Jordanie et le Panama sont d’ores et déjà éliminés. Mais individuellement, certains joueurs ressortent statistiquement. Si on s’en fout royalement de qui a délivré le plus de passes dans le dernier tiers du terrain, certains chiffres (Squawka) méritent un coup d’œil à la loupe.

Les meilleurs dribbleurs sont chez les petits

Lionel Messi domine le classement des buteurs, comme celui all-time, avec 5 buts, suivi par Kylian Mbappé et Erling Haaland (4). Mais, à égalité avec la Pulga, le sauveur de l’Allemagne Deniz Undav est en tête du classement des contributions décisives (3 buts, 2 passes décisives), Alexander Isak est troisième ex aequo (1 but, 3 passes décisives). Le Suédois partage la première place des passeurs avec Michael Olise.

Embed false

Chez les gardiens, pas de Josimar Vozinha (Cap-Vert) dans le top 10 de ceux qui cumulent le plus d’arrêts, la faute à son match sans parade contre l’Uruguay. Eloy Room (Curaçao) est logiquement en tête après son record du Mondial contre l’Équateur (15 arrêts, 19 au total), Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) est deuxième avec 14 arrêts, un de plus qu’Alireza Beiranvand, le portier de l’Iran qui a décontenancé la Belgique. Un beau podium à plus de 35 ans de moyenne.

Pour tous les fans de Rayan Cherki, de Lamine Yamal et de Jérémy Toulalan : le classement des dribbleurs fait rage. Tahith Chong, Julio Enciso et Lee Kang-In se partagent la première place avec 9 dribbles réussis. Viennent ensuite Yan Diomandé (8), Ibrahim Maza et Martin Baturina (7), auteur d’un match record contre le Panama. Si ce sont les montagnes qui vous intéressent, Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) surplombe la hiérarchie des duels aériens remportés, avec 32 coups de coude bien sentis.

Toutes ces stats pour tout gâcher sur MPP…

Un Mondial réservé aux Very Important Players