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Un Croate réalise une performance inédite depuis Diego Maradona

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Un Croate réalise une performance inédite depuis Diego Maradona

Ludi dribler, dribbleur fou dans sa langue natale. Lors du match face au Panama, Martin Baturina a réalisé une performance assez rare pour être soulignée. Le milieu offensif de Côme, buteur face à l’Angleterre (4-2), a réussi ses 6 dribbles et a provoqué 7 fautes lors de la victoire de son équipe (0-1). Du jamais-vu depuis Diego Maradona face à la Belgique, le 13 juin 1982 en phase de poules, avec 6 dribbles et 8 coups de sifflet obtenus en prime (Opta).

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Le joueur de 23 ans, transféré en Italie pour 18 millions d’euros cet été en provenance du Dinamo Zagreb, son club formateur, est en sélection nationale depuis fin 2023.

Pibe de Orić.

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