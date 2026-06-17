L’Angleterre souffle sur la Croatie dans un match plaisant

Dans un match spectaculaire, l’Angleterre a impressionné et pris le dessus sur la Croatie (4-2), avec un doublé de Harry Kane, revenu à la hauteur de Gary Lineker en Coupe du monde. Les galères, c’est derrière.

Angleterre 4-2 Croatie

Buts : Kane (12e SP, 42e), Bellingham (47e) et Rashford (85e) pour les Three Lions // Baturina (36e) et Musa (45e+5) pour Vatreni

La Coupe du monde a l’air de durer depuis des semaines, comme si le ballon était ovale, mais le plaisir est loin de s’éteindre. À l’aube de la fin d’une première journée étirée sur quasiment sept jours, l’Angleterre et la Croatie ont offert un spectacle comme on aime et l’un des meilleurs matchs depuis le début de la compète, à Arlington, entre les pauses fraîcheur rythmées par Sweet Caroline et Mr. Brightside. Les supporters anglais, venus en masse comme à leur habitude, avaient bien raison de s’époumoner : leurs Three Lions ont réussi leur entrée dans leur Mondial (4-2), après avoir collectionné les galères pendant la préparation, et les Croates auront pourtant essayé de les en empêcher.

Kane se met à la hauteur de Lineker

Il n’était pas question de respirer ou de s’observer, d’entrée il fallait piocher sur le plateau servi par les deux équipes. Clément Turpin, frenchie du jour sur la pelouse, s’est peut-être fait quelques amis outre-Manche, un peu moins chez les Vatreni. Le sifflet le plus connu de Ligue 1 alimentera les débats après avoir sifflé un penalty logique parce que le vétéran Luka Modrić n’avait pas vu Noni Madueke arriver, mais surtout après l’avoir fait retirer alors que Dominik Livaković avait gagné son duel contre Harry Kane, a priori parce qu’un joueur croate avait débarqué trop vite dans la surface. Il n’en fallait pas plus pour que le prince anglais ne se rattrape (1-0, 12e) pour faire retentir la musique préférée des fans de Luke Littler.

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Ce qui est bien avec la Croatie dans un Mondial, c’est qu’elle finit toujours par nous surprendre. Même avec une équipe que l’on dit trop vieille, même après avoir joué la finale en 2018 (un mauvais souvenir pour les demi-finalistes anglais). C’est un plus jeune, 23 ans, Martin Baturina, qui a profité du joli numéro de Mario Pašalić pour nettoyer la lucarne de Jordan Pickford (1-1, 36e). Comme quoi, la pause fraîcheur peut rafraîchir et la fin de ce premier acte a réchauffé tout le monde. De la tête, Kane a planté son dixième but en Coupe du monde, égalant Gary Lineker (2-1, 42e), puis Petar Musa a remis tout le monde d’accord sur une remise d’un autre éternel, Ivan Perišić (2-2, 45e+5).

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Personne n’avait envie de zapper, même pendant les infernales pubs, et les Anglais étaient décidés à passer une meilleure soirée que les Croates. On ne sait pas ce que Tuchel a dit à la pause, mais son équipe ne voulait pas laisser respirer les Vatreni et Jude Bellingham a laissé Joško Gvardiol se rater pour aller se montrer clinique devant Livaković qui ne pouvait pas tout faire (3-2, 47e). Le cauchemar du Brésil en 2022 a pourtant encore été immense, que ce soit sur le pétard de Declan Rice ou avec une triple parade (55e). Marco Pašalić aurait pu l’accompagner dans son délire en signant le 3-3, mais il est tombé sur Pickford et Marcus Rashford est arrivé. Sur la pelouse, pour un gros dernier quart d’heure, puis dans la surface, où il a lâché sa plus belle feinte pour conclure d’un enroulé (4-2, 85e). Et c’est reparti pour un été de « Football is coming home ».

Angleterre (4-2-3-1) : Pickford – James, Konsa, Stones (Guéhi, 87e), O’Reilly – Anderson, Rice (Rogers, 72e) – Madueke (Saka, 72e), Bellingham (Spence, 80e), Gordon (Rashford, 72e) – Kane. Sélectionneur : Thomas Tuchel.

Croatie (3-4-2-1) : Livaković – Šutalo, Vušković (Marco Pašalić, 66e), Gvardiol – Stanišić, Modrić (Kovačić, 58e), Mario Pašalić (Kramarić, 79e), Perišić – Sučić, Baturina (Vlašić, 78e) – Musa (Matanović, 66e). Sélectionneur : Zlatko Dalić.

Revivez Angleterre-Croatie (4-2)