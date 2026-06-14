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Clément Turpin sera au sifflet d'un choc

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Clément Turpin sera au sifflet d'un choc

Les autres représentants français.

Si l’équipe de France démarrera sa compétition mardi soir, l’Hexagone sera déjà représenté dès ce lundi, 1 heure du matin, avec la présence surprise au sifflet de François Letexier entre la Côte d’Ivoire l’Équateur. Il s’agira du premier Mondial pour l’arbitre breton de 37 ans, alors que Clément Turpin, lui, officiera pour sa troisième Coupe du monde, et s’apprête donc à égaler Joël Quiniou et ses trois participations entre 1986 et 1994. Ce dimanche, l’officiel de 44 ans a appris qu’il dirigera l’un des gros chocs de ces premiers matchs de groupe : Angleterre-Croatie. Ce sera mercredi soir, 22 heures, au AT&T Stadium de Dallas.

Il sera bien sûr accompagné de ses assistants Nicolas Danos et Benjamin Pagès.

Alerte tornade pour les Three Lions à Kansas City

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