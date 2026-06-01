Pronostic Angleterre Croatie : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Analyse du match Angleterre – Croatie pour la Coupe du monde 2026. Découvrez notre pronostic avec pari recommandé sur la victoire de l’Angleterre.

Informations clés Angleterre invaincue sur 3 derniers matchs (2 victoires).

Croatie a encaissé lors de ses 5 derniers matchs.

Angleterre a gagné les 2 derniers face-à-face.

Le pari « Angleterre vainqueur » est coté à 1.73.

Infos du match Stade Dallas Stadium (Arlington, TX, USA) — capacité 80 000 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Angleterre Thomas Tuchel Entraîneur Croatie Zlatko Dalic

La rencontre entre l’Angleterre et la Croatie, qui se déroulera au Dallas Stadium dans le cadre de la première journée du groupe L de la Coupe du monde 2026, s’annonce sous le signe de l’enjeu pour les deux équipes. L’Angleterre, dirigée par Thomas Tuchel, aborde ce match avec un statut de favorite, fort de ses récents succès en amical contre le Costa Rica (3-0) et la Nouvelle-Zélande (1-0). En revanche, la Croatie, sous la houlette de Zlatko Dalić, cherche à retrouver l’élan qui lui avait permis d’atteindre la finale du Mondial 2018. Avec des cadres vieillissants, les Croates espèrent néanmoins rectifier le tir après une sortie prématurée à l’Euro 2024. Ce match est crucial pour bien débuter le tournoi et prendre une option sur la qualification pour les huitièmes de finale.

L’Angleterre en position de force

Forme récente de l’Angleterre

Date Domicile Score Extérieur Résultat 10/06/2026 Angleterre 3-0 Costa Rica W 06/06/2026 Angleterre 1-0 Nouvelle-Zélande W 31/03/2026 Angleterre 0-1 Japon L 27/03/2026 Angleterre 1-1 Uruguay D 16/11/2025 Albanie 0-2 Angleterre W

L’Angleterre a montré une solidité défensive remarquable lors de ses dernières sorties, ne concédant qu’un seul but en cinq matchs. Les victoires récentes contre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande témoignent d’une préparation sérieuse malgré quelques perturbations hors terrain. Thomas Tuchel peut compter sur un effectif complet, bien que la gestion du temps de jeu de Bukayo Saka pourrait être un point d’attention en raison de ses antécédents de blessures. Le jeu collectif et la discipline défensive seront des atouts majeurs pour aborder ce premier match de la Coupe du monde.

Forme récente de la Croatie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 07/06/2026 Croatie 2-1 Slovénie W 02/06/2026 Croatie 0-2 Belgique L 01/04/2026 Brésil 3-1 Croatie L 26/03/2026 Colombie 1-2 Croatie W 17/11/2025 Monténégro 2-3 Croatie W

La Croatie a montré des signes de fragilité défensive en encaissant des buts lors de chacun de ses cinq derniers matchs. Malgré cela, l’équipe a réussi à décrocher trois victoires, notamment à l’extérieur contre la Colombie et le Monténégro. Les défaites face à la Belgique et au Brésil dévoilent toutefois une certaine difficulté face aux sélections majeures. Zlatko Dalić devra compter sur l’expérience de ses cadres pour stabiliser la défense et espérer un résultat positif contre l’Angleterre.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie 18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie 12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre 11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre

L’Angleterre a dominé les récentes confrontations directes avec la Croatie, remportant deux des quatre dernières rencontres. La victoire 1-0 en 2021 reste un souvenir récent qui pourrait influencer l’approche psychologique des deux équipes. En moyenne, ces confrontations ont été serrées, souvent marquées par de faibles écarts de buts.

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En conclusion, bien que l’Angleterre parte favorite, rien n’est jamais acquis dans le football et la Croatie reste un adversaire capable de surprendre. Les enjeux de ce premier match de groupe ajoutent une pression supplémentaire pour les deux équipes.

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En direct : Angleterre-Croatie (0-0)