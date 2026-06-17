Les regrets de Pape Thiaw après la défaite face aux Bleus

‌Difficile de lui donner tort. Après le revers des Lions de la Teranga face à l’équipe de France (3-1), le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, a affiché quelques regrets en conférence de presse sur le résultat de la rencontre : « Si on regarde la physionomie du match, on aurait pu mener 2-0. La France a été plus efficace que nous après la pause, il faut les féliciter. »

Un poteau et un raté aux six mètres

Il est vrai qu’en première période, les coéquipiers de Sadio Mané ont eu deux grosses occasions par l’intermédiaire de Nicolas Jackson qui a trouvé le poteau et Ismaïla Sarr qui rate le cadre aux six mètres juste avant la mi-temps. Selon le coach, le Sénégal « a fait des erreurs sur toutes les occasions » que les Bleus ont eues, en appuyant sur de nombreuses pertes de balles de ses joueurs.

Avant d’affronter la Norvège, ce mardi, l’heure est donc à la « remobilisation » pour les presque champions d’Afrique : « Mes joueurs sont des compétiteurs, ils avaient trois matchs et il leur en reste deux pour sortir du groupe. Notre prochain adversaire est la Norvège, un gros morceau, ça sera difficile, mais on va bien se préparer. »

Gare à Haaland, il est déjà en feu.

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