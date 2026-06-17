Le premier onze de Tuchel en Coupe du monde est tombé

From Three Lions to Eleven Lions. Ce mercredi soir à 22 heures, l’Angleterre va enfin entamer sa Coupe du monde face à la Croatie. Pour sa grande première sur le banc anglais dans un Mondial, Thomas Tuchel a décidé d’aligner un 4-2-3-1. Bien évidemment, les stars Harry Kane (capitaine), Jude Bellingham et Declan Rice sont alignées d’emblée.

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Saka sur la touche, Modrić est bien là

Comme il aime tant le faire, TT a livré une première surprise : Noni Madueke a été préféré à Bukayo Saka, qui prend place sur le banc.

Du côté croate, toujours autant de hic. L’inoxydable Luka Modrić (40 ans) va bien prendre place au mitard, brassard au bras, aux côtés de Perišić (37 ans), Livaković et Gvardiol. Le jeune crack Luka Vušković (19 ans) formera la défense à trois des Vatreni. Kovačić va lui asseoir ses fesses sur le banc, tout comme le goleador Budimir.

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Un sacré choc en perspective.