Mbappé affole la presse mondiale

« Capitaine Kylian, tu n’es pas de notre galaxie. » Auteur d’un doublé face au Sénégal (3-1), Kylian Mbappé a régalé bien au-delà des frontières françaises. Outre-Atlantique, The Athletic retient un match à deux vitesses, les Bleus prenant véritablement leur élan grâce à leur numéro 10. ESPN, lui, célèbre « son nouveau record en équipe de France » et salue « son magnifique but ».

Olise, la deuxième lame qui fait mal

Du côté de Madrid, la presse espagnole ne voit pas qu’une seule menace. AS parle d’une « France à deux bêtes » avec Olise, quand Marca résume l’association des deux hommes avec une formule imparable : « Olise propose, Mbappé dispose. » Le Mundo Deportivo, lui, estime que « Mbappé est un autre homme avec la France ».

Au Royaume-Uni, le Daily Mail salue un Mbappé « magique » qui se rapproche du record en Coupe du monde (14 buts). En Allemagne, Bild suit de près cette course au record de Miroslav Klose (16 buts, désormais égalé par Lionel Messi), qu’il pourrait bien détrôner lors de cette édition. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport prévient : « Mbappé et la France font trembler la Coupe du monde. »

Et ce n’était que le premier match.

New York s'illumine aux couleurs françaises après la victoire des Bleus