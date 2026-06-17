Et à la fin, c'est Kylian qui marque

Face au Sénégal, Kylian Mbappé a été fidèle à lui-même. Sa première mi-temps a été mauvaise dans le jeu et au retour des vestiaires, le Kyks a fait ce qu'il sait faire de mieux : marquer et guider son équipe vers la victoire. Une réponse de patron aux interrogations concernant ses performances.

À la douzième minute de ce France-Sénégal, les milliers de Français qui portaient le maillot de Kylian Mbappé devant leur télé étaient à deux doigts de se lancer dans un strip-tease. Pas, parce que les gestes du capitaine des Bleus les excitaient, mais plutôt parce que la star de l’équipe de France les avait frustré. Sur une passe lumineuse de Dayot Upamecano, le Kyks foirait royalement son contrôle, tombait sur le mur Kalidou Koulibaly et loupait une nouvelle occasion de se mettre en évidence. Une illustration concrète de la mauvaise première période de l’équipe de France et de son joyau, qui a loupé tout ce qu’il a tenté, collectivement comme individuellement.

Et puis, comme un certain 18 décembre 2022 au Qatar, le numéro 10 des Bleus s’est réveillé au retour des vestiaires. Il a fallu une passe lumineuse de Michael Olise en profondeur pour que Mbappé, parti comme à son habitude à la limite du hors-jeu, se retrouve en position idéale pour tromper Édouard Mendy d’une frappe croisée. Avant la douche, l’attaquant du Real Madrid a remis ça : il a flingué la cage d’une frappe pleine lucarne pour définitivement offrir la victoire à son équipe (3-1). Une mandale exceptionnelle.

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Buteur hors-pair

Ce doublé rappelle que Mbappé est un joueur à part et qu’il répond toujours individuellement au moment où on l’attend. Face aux Lions de la Teranga, il a une nouvelle fois montré ce qu’il savait faire de mieux : marquer, marquer et encore marquer, quitte à être loin d’être parfait dans les autres compartiments du jeu. Ce mot « marquer », il l’a tout le temps à l’esprit et, lorsqu’il réalise une telle performance, son obsession du but, souvent perçue comme de l’égoïsme, apparaît finalement comme une force qui réduit au silence ses détracteurs.

Si je dois jouer pour toutes les personnes qui me critiquent, je pense que je dois jouer jusqu’à 80 ans Kylian Mbappé

Ses matchs de préparation en dents de scie avaient questionné sa présence sur le front de l’attaque de l’équipe de France. Comme à chaque début de compétition depuis sa révélation à la Coupe du monde 2018, les interrogations à son sujet ont fusé. Mbappé en a l’habitude et selon lui « il n’y a pas de revanche ». « Si je dois jouer pour toutes les personnes qui me critiquent, je pense que je dois jouer jusqu’à 80 ans », déclarait-il au coup de sifflet final chez M6. Mbappé a une fois de plus répondu et qu’il soit sur les ailes ou dans l’axe, il est une menace permanente pour les défenses adverses. Le débat n’est pas là et la planète football l’a bien compris ce mardi soir : son rôle est de faire trembler les filets et non de dribbler dans l’axe ou de défendre. Son avocat Didier Deschamps le rappelait au parloir après la victoire des Bleus : « J’entends, “il ne défend pas assez”, mais il n’est pas là pour défendre. »

Monsieur Coupe du monde

En Coupe du monde sous le double D, Mbappé endosse ce rôle de buteur à merveille. Sur la pelouse du Metflife Stadium de New York, Mbappé s’est propulsé plus haut que l’ensemble des buildings de la Big Apple. Il a battu le record de buts en Bleus d’Olivier Giroud, surnommé le Phénix à ses débuts. Après une première période pourrie, il renaissait de ses cendres pour prendre la place de Just Fontaine dans les livres des Français en Coupe du monde (14 contre 13 buts). Avec ses 14 réalisations, Mbappé est à deux buts du record mondial de Miroslav Klose. À 27 ans.

Kylian MBAPPE of France scores a goal during the FIFA World Cup 2026, Group I match between France and Senegal at MetLife Stadium on June 16, 2026 in East Rutherford, United States. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) – Photo by Icon Sport

S’il continue sur sa lancée, le record devrait tomber pendant cette édition 2026. Dans la plus grandes des compétitions, la légende Zinédine Zidane n’a mis que 4 buts, soit ce qu’a inscrit le Bondynois sur ses deux derniers matchs de Coupe du monde. Preuve qu’il ne faut pas banaliser ce nouveau doublé (le cinquième pour lui, un record). Didier Deschamps connaît son protégé et sait que cette compétition l’anime. « Il m’a dit : « Je ne veux pas marquer en matchs amicaux” (sourire), je veux marquer en Coupe du monde », racontait le sélectionneur en conférence de presse.

La pression de 67 millions d’habitants semble aussi lui glisser sur la peau. Kylian Mbappé a pris de la distance vis à vis des observateurs et a même réussi à susciter un côté séduisant grâce à plusieurs interventions médiatiques avant le tournoi. Un capital sympathie couplé à cette « capacité à faire gagner son équipes sur une occasion », comme admettait Didier Deschamps. Malgré cette caractéristique réservée aux joueurs au-dessus du lot, les suiveurs auront toujours un mot négatif sur la performance du Français car il n’est pas le footballeur ultime, mais le buteur ultime. En somme, son jeu aura toujours du déchet, que ce soit dans sa connexion aux autres ou dans son implication défensive. Mais qu’importe, s’il marque, son style de jeu est légitimé et surtout, il ramène des résultats, un facteur ultra important dans une grande compétition. Ce n’est que le début du Mbappé show.

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