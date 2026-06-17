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Dépassé par Mbappé, Giroud s’avoue second

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Dépassé par Mbappé, Giroud s’avoue second

Si Bradley Barcola n’a mis que 130 secondes pour inscrire son premier but en Coupe du monde, un ancien Bleu a aussi été très réactif lors de France-Sénégal. Quelques minutes après le 58e but de Kylian Mbappé, le classant en tête des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France, son prédécesseur Olivier Giroud a changé dans la minute sa bio sur son compte Instagram pour « 2e meilleur buteur : 57 buts » orné d’un drapeau français et d’une médaille d’argent.

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Lui aussi devenu meilleur buteur des Bleus pendant une Coupe du monde (lors du quart de finale face à l’Angleterre en 2022), celui qui a prolongé d’un an au LOSC il y a quelques jours sera donc resté en tête de ce classement pendant 3 ans, 6 mois et 12 jours.

Avant un missile du Kyk’s dans la lucarne d’Édouard Mendy.

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