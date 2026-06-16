Kylian Mbappé : « On sait qu’on peut marquer à tout moment »

Mode Coupe du monde activé. Double buteur face au Sénégal pour mettre l’équipe de France sur la bonne voie (victoire 3-1), Kylian Mbappé a répondu présent, et est devenu au passage le meilleur buteur de l’histoire des Bleus ! Interrogé sur la performance des Bleus sur M6, le capitaine garde tout de même la tête froide malgré l’effervescence d’une fin de match folle. « Je pense pas qu’on soit totalement lancés. On a vu que c’était compliqué de commencer par une victoire. C’était pas évident mais on sait qu’on peut marquer à tout moment donc ça aider. »

Une punch’ pour ses détracteurs

Interrogé quant aux récentes critiques tant en club qu’en sélection, Mbappé en a profité pour répondre. « Il y a pas de revanche. Si je dois jouer pour toutes les personnes qui me critiquent, je pense que je dois jouer jusqu’à 80 ans, a tonné le Kyk’s. Nous on doit toujours rester froids et stoïques pendant une Coupe du monde. » Occasion rêvée de répondre aux critiques saisie dans la foulée par Mbappé, qui n’est plus qu’à deux petits buts du record de Miroslav Klose en Coupe du monde.

Un record atteint dès la phase de poules ?