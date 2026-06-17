Les 10 prochaines galères de l’Angleterre dans cette Coupe du monde

Une fusillade près de son camp de base, un séisme, un cambriolage... L’Angleterre a traversé une préparation irréelle, avant de se lancer dans sa Coupe du monde contre la Croatie, ce mercredi soir. Attention, les Three Lions ne sont peut-être pas au bout de leurs surprises.

→ Des criquets et du cricket

C’était la grosse crainte des autorités avant le début de cette Coupe du monde, et malheureusement, comme en 2012, le Texas est envahi par une horde d’insectes. Ce mercredi matin, Dallas s’est réveillé sous un énorme nuage… de criquets. D’après les premières estimations, c’est plus de 3 millions de criquets qui auraient pris les rênes de la ville. Le stade de Dallas, habituellement temple des Dallas Cowboys, est désormais celui des orthoptères. Le match entre l’Angleterre et la Croatie est donc annulé pour des raisons évidentes de sécurité. À la place, l’équipe nationale anglaise de cricket jouera son match 2 face à la Nouvelle-Zélande pour le compte de l’International Cricket Council, ce mercredi à 12 heures.

→ La grève de la faim justifie les moyens

Leurs absences avaient fait grand bruit dans les tabloïds britanniques. Grands oubliés de la liste dévoilée par Thomas Tuchel pour le Mondial américain, Cole Palmer, Phil Foden et Trent Alexander-Arnold ont décidé de se rebeller face à cette décision. Ce mercredi matin, les trois joueurs ont décidé d’entamer une grève de la faim dans l’hôtel de la sélection. Ils seraient attachés tous les trois à la porte d’entrée pour empêcher leur briseur de rêve allemand de sortir du camp de base. À la Jacques-Henri Eyraud, Tuchel aurait demandé au personnel de leur offrir une tisane pour atténuer leur colère.

→ La lettre secrète de la reine Elisabeth II

Tremblement dans le Royaume de Sa Majesté. En 1986, la reine Elisabeth II avait écrit une fameuse lettre à n’ouvrir qu’en 2085. Quatre piges après son décès, un petit chenapan du nom de Gareth Southgate s’est emparé de ce trésor national et a balancé son contenu sur la place publique : « La finale contre l’Allemagne de l’Ouest en 1966 a été truquée. » La défunte n’a pas laissé plus de détails, ce qui pousse la FIFA et Sherlock Holmes à enquêter sur cette énorme révélation. Une exclusion des Three Lions est évoquée pour cette Coupe du monde 2026, quand soixante piges de « Football’s coming home » partent en fumée.

→ Les tifs de Kane et Bellingham

Harry Kane et Jude Bellingham sont déboussolés. Pour cause, ils ont reçu une terrible nouvelle : leur barber attitré ne pourra pas faire le voyage aux États-Unis à cause d’un énième problème de visa. Pendant un mois, le buteur du Bayern Munich sera privé de sa mèche légendaire qui le caractérise si bien. Le pire, c’est pour le milieu madrilène. Son taper va repousser et ses contours ne seront plus réalisés au millimètre près comme à son habitude. Il aurait passé l’après-midi à verser toutes les larmes de son corps devant le miroir de sa chambre. Même son ami Bukayo Saka n’aurait pas réussi à le consoler. C’est un terrible coup dur pour les deux stars anglaises, qui va grandement les pénaliser dans ce début de tournoi, à l’heure où les photos Instagram sont un véritable soft power pour les footeux.

→ No beans, no party

Tout comme les Norvégiens, les cuistots d’outre-Manche ont fait leurs provisions pour le Mondial : 128 kilos de cheddar, 500 kilos de bacon et 320 kilos de haricots blancs, rien que ça. Mais selon les dernières informations, les beans ne seraient pas arrivés à bon port, provoquant la colère de Jordan Pickford et Dan Burn. Ils menacent de provoquer une mutinerie si rien n’est arrivé d’ici 48 heures.

→ T’as cru à la décrue ?

Après le séisme et la tempête, les Angliches font face à une nouvelle crise de mère Nature. Le Missouri et le Kansas (les deux rivières qui traversent Kansas City) ont décidé de sortir de leur lit en même temps. Les hydrologues annoncent une crue à 6,23 mètres. Le groupe de Tuchel est confiné au troisième étage de son hôtel. Pour des gars habitués à jouer par 4°C sous la pluie à Burnley un mardi soir, c’est paradoxalement dans leurs cordes.

→ Flowers of Scotland plus fort que God Save the King

Excusez les organisateurs d’Arlington : ils ont fait comme la FFF avec l’Albanie, envoyant le mauvais hymne, Flowers of Scotland plutôt que God Save the King. Merci à eux pour les frissons.

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→ Gare aux orgies

Encore une drôle d’histoire. Le Sun indiquait le 8 juin dernier que le camp d’entraînement des Three Lions se situait à quelques pas du parc de Swope, un lieu de rencontre libertin fréquenté par des couples en quête de sensations fortes. Sauf que ce mardi soir, la police a débarqué après plusieurs appels de la délégation anglaise. En effet, les joueurs se seraient plaints de ne pas pouvoir dormir à cause des bruits dus aux ébats sexuels des adeptes de la zone. Les Mexicains sont-ils passés par là ?

→ Trois lions et Three lions sont dans un bateau

Les Anglais ont appris ce mardi matin l’annulation de dernière minute de leur ultime séance d’entraînement avant leur match contre la Croatie. Trois lions se seraient échappés du zoo de Kansas City et se trouveraient sur le terrain d’entraînement des coéquipiers de Morgan Rogers. Par mesure de sécurité, les joueurs ont été priés de regagner leur chambre en attendant que le personnel du zoo rapatrie les lions. C’est dommage, on aurait pu voir un Three Lions contre trois lions.

→ Perdre son match contre la Croatie

67e minute, but de Luka Modrić et une petite victoire bien tassée sur le score de 1-0 pour l’éternelle Croatie. Voilà peut-être le scénario le plus probable pour ces Anglais maudits.

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