Kane court après un nouveau record

Chasseur de records. Ce mercredi soir, c’est au tour de l’Angleterre de donner le coup d’envoi de son Mondial 2026. Et pour défier la Croatie d’un certain Luka Modrić dans ce choc alléchant, il faudra compter sur Harry Kane. Auteur de 61 buts cette saison avec le Bayern toutes compétitions confondues, le buteur des Three Lions n’est pas rassasié et a toujours plus faim de records.

Le record de Lineker dans le viseur

Dans un entretien accordé à L’Équipe le 2 juin dernier dans lequel il avait affiché ses ambitions pour la prochaine cérémonie du Ballon d’or, l’ancien goleador de Tottenham a aussi parlé records pour la Coupe du monde.

« Celui qui serait extraordinaire à détenir, c’est le record de buts inscrits en phases finales de Coupe de monde (codétenu par Miroslav Klose et donc maintenant Léo Messi, avec 16 pions). Mais j’en suis encore trop loin pour le moment (8 buts, NDLR), s’est raisonné le buteur anglais, réaliste. En revanche, je pourrais peut-être battre celui du nombre de buts inscrits par un Anglais en Coupe du monde (Gary Lineker avec 10). Si je bats ce record, ça signifiera sans doute que l’équipe gagne des matchs, ce qui reste évidemment le plus important. »

Le record de Lineker pourrait sauter dès ce mercredi soir face aux Croates.

Les 10 prochaines galères de l’Angleterre dans cette Coupe du monde