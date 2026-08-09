L'OM poursuit sa préparation par une victoire

Olympique de Marseille 3-1 Athletic Club

Buts : A. Gomes (10e), Paixão (40e) et Mmadi (86e) pour l’OM // Sancet (34e) pour l’Athletic

L’OM joue le titre ! Seulement battu par Nice, l’Olympique de Marseille a enregistré un quatrième succès dans sa préparation face à l’Athletic Club (3-1). Devant leur public, les Phocéens ont rapidement pris les devants grâce à Angel Gomes (1-0, 10e). Dans une rencontre particulièrement engagée, Oihan Sancet profite d’une frappe repoussée comme il peut par Jeffrey de Lange pour égaliser (1-1, 34e). Mais pas de quoi faire trembler la bande de Bruno Génésio, remise dans le sens de la marche par une frappe dont Igor Paixão a le secret (2-1, 40e).

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Le seconde période aura été moins animée, les Basques n’ayant pas vraiment les armes pour revenir. Jusqu’à cette percée gagnante du tout jeune Tadjidine Mmadi, conclue par son premier but dans un Vélodrome ravi (3-1, 86e). Dernier rendez-vous de la préparation pour les Marseillais : vendredi 14 août face à l’Atlético de Madrid.

Vous le sentez, ce parfum de début de saison qui commence à flotter dans l’air ?

L'OM n'est pas le seul club des cinq grands championnats à ne pas avoir recruté