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Mika Godts confirme des discussions avec le PSG

TB
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Mika Godts confirme des discussions avec le PSG

La partie de poker menteur est loin d’être finie. Titulaire lors des trois rencontres de Ligue Europa Conférence disputées jusqu’à présent par l’Ajax, Mika Godts a débuté sur le banc ce dimanche pour l’entrée en lice des Lanciers en Eredivisie face à Zwolle (victoire 2-0 grâce notamment à une passe décisive du jeune balge, entré en jeu).

Un choix de dernière minute, et un indice d’un départ imminent vers le PSG ? Absolument pas, a assuré le principal intéressé au micro d’ESPN. « J’avais déjà ressenti une petite gêne à l’entraînement, a-t-il confié. Nous avions convenu de vérifier cela pendant l’échauffement. J’étais encore un peu trop gêné. Nous avons alors décidé qu’il valait mieux que je joue les vingt dernières minutes plutôt que les vingt premières. »

« Le PSG ? Il y a des discussions »

Pour autant, pas question pour Godts de nier l’intérêt du PSG. « Il y a des discussions. Je ne vais pas dire que ce n’est pas vrai, car plus personne ne me prendrait au sérieux, a-t-il encore reconnu. Mais il faut surtout mettre fin à l’idée que certaines personnes ont pu penser que je ne voulais pas jouer. Tant qu’il n’y aura pas d’accord, je jouerai chaque minute que je serai amené à jouer pour l’Ajax. »

Lucas Digne va devoir patienter pour savoir s’il pourra de nouveau illuminer l’aile gauche aux côtés d’un jeune ailier belge.

Lucas Digne n'est plus le même homme

TB

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