Le point sur les qualifiés et les éliminés du Mondial

La Coupe du monde à 48 équipes, c’est sympa : tout le monde vient (à condition d’avoir un visa bien sûr), tout le monde chante, tout le monde y croit. Puis vient le moment de penser à rendre les clés de la chambre d’hôtel dès la deuxième journée, parce que la troisième sera la dernière.

Avant le dernier round de la phase de groupes, sept sélections ont déjà validé leur billet pour les 16es de finale. Avec deux victoires en deux matchs, le Mexique, les États-Unis, l’Allemagne, l’Argentine et la France ont déjà fait le boulot. La Norvège et la Colombie ont également assuré leur place dans la phase à élimination directe. L’occasion de faire tourner, ou pas, puisque la première place permet surtout de regarder le tableau avec un peu moins de sueur sur le front.

Cinq pays déjà à la maison

Dans l’autre sens, cinq sélections ont déjà compris que le rêve allait s’arrêter là. La Turquie, Haïti, la Tunisie, la Jordanie et le Panama sont déjà éliminés après deux journées. Mention spéciale aux Aigles de Carthage, qui ont encaissé neuf buts en deux matchs. Leurs supporters auraient peut-être préféré que la phase de groupes ne dure que deux journées.

Il reste donc encore 25 places à prendre pour les 16es de finale, avec cette « merveille » des meilleurs troisièmes qui permet à peu près à tout le monde de sortir la calculatrice.

La Refugees Solidarity Cup, une autre Coupe du monde