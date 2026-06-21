L’Iran tient en échec la Belgique

Belgique 0-0 Iran

Expulsion : Ngoy (66e) côté Belgique

Après avoir concédé le nul face à l’Égypte lors de la première journée (1-1), la Belgique devait réagir face à l’Iran pour ne pas se retrouver sous pression. Mais Belges comme Iraniens ne sont pas parvenus à se départager. La Team Melli avait pourtant un gros coup à jouer en fin de rencontre après l’expulsion de Nathan Ngoy à un peu plus de 20 minutes du coup de sifflet final.

Duel de gardiens

Secoué dès l’entame de la rencontre par Romelu Lukaku, titulaire surprise (5e), Alireza Beiranvand a tenu le choc et s’est montré plus que décisif dans les cages iraniennes. Les Diables rouges ont dominé et mis au supplice la défense de la Team Melli sans jamais parvenir à trouver le chemin des filets. Le choix de Rudi Garcia de titulariser Maxim De Cuyper aurait pu être payant, le joueur de Brighton ayant été la principale menace belge, mais le défenseur de 25 ans s’est montré à de trop nombreuses reprises timoré. C’est lui qui s’est offert la première situation en héritant du centre en retrait de Leandro Trossard mais sa frappe a trouvé les gants de Beiranvand (9e). Acculés dans leur camp, les protégés d’Amir Ghalonei ont toutefois su se montrer dangereux lorsqu’ils parvenaient à prendre à revers l’animation défensive belge, à l’image de Hossein Kanaani qui a poussé Thibaut Courtois à se détendre de tout son long sur sa frappe en pivot (14e). Malgré les assauts des Diables rouges, c’est Mehdi Taremi qui est parvenu à trouver le chemin des filets sur une combinaison sur coup franc avec Ehsan Hajsafi, mais la VAR a finalement refusé le but pour une position de hors-jeu de l’ancien attaquant de l’Inter (25e). Un avertissement sans frais pour les protégés de Rudi Garcia qui se sont offert une dernière occasion, une nouvelle fois grâce à De Cuyper qui a de nouveau trouvé Beiranvand sur son chemin pour détourner sa reprise croisée (44e).

La seconde période s’est déroulée comme la première : une domination stérile des Belges et des gardiens décisifs. La Team Melli a été la première à se montrer dangereuse avec une tentative de volée de Taremi après une longue touche déviée de la tête dans la surface des Diables rouges, mais Courtois une nouvelle fois a fait parler ses réflexes sur sa ligne (53e). Décidément maudit lors de cette rencontre, De Cuyper a une nouvelle fois trouvé les gants du portier de Tractor sur sa reprise du gauche à bout portant (59e). Mais alors que les Belges semblaient prendre l’ascendant physique et technique sur leurs adversaires, Nathan Ngoy est venu commettre l’irréparable sur Taremi après avoir perdu le ballon sur une passe en retrait trop molle et pour empêcher l’attaquant de l’Olympiakos de partir seul au but. Expulsion logique pour le défenseur lillois qui a laissé ses partenaires en infériorité numérique pendant plus de 20 minutes (66e). Ce carton rouge n’a finalement pas eu d’incidence sur le tableau d’affichage. Les Belges auraient même pu arracher les trois points en fin de rencontre grâce à De Cuyper, mais le latéral a de nouveau buté sur Beiranvand (86e). La Belgique reste donc sur une série de 15 matchs sans défaite, mais voit l’étau se resserrer concernant la qualification en 16es de finale. L’Iran de son côté continue son sans-faute pour sa septième Coupe du monde et peut continuer de rêver plus grand.

Belgique (4-2-3-1) : Courtois – Meunier (Castagne, 58e), Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin (Vanaken, 58e), Tielemans – Saelemaekers (Lukebakio, 58e), De Bruyne (Fernadez-Pardo, 87e), Trossard – Lukaku (Theate, 73e). Sélectionneur : Rudi Garcia.

Iran (5-4-1) : Beiranvand – Hardani (Jabankash, 46e), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi (Mohammadi, 66e) – Rezaeian, Ghoddos (Moghanlou, 79e), Ezatolahi (Hosseinzadeh, 85e), Mohebi (Torabi, 66e) – Taremi. Sélectionneur : Amir Ghalenoei.