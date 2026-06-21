- Mondial 2026
- Gr. G
En direct : Belgique - Iran (0-0)
8 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps !
Bon, ce n’est pas non plus comme si Beiranvand était tout le temps sous pression...
Ohh la reprise de De Cuyper bien trouvé sur le côté gauche ! C'est sorti par le gardien iranien infranchissable !
Deux fautes sucessives sur KDB qui se relève très vite et très enervé. Rouge est le carton ? Non. Rouge est le De Bruyne ? Oui.
Les Belges font tourner le ballon devant la surface iranienne et Tielemans envoie un centre vers Lukaku. La tête du numéro 9 file au-dessus, et il était de toute façon hors-jeu.
🟨 C'est reparti et...yellow card pour Saeid Ezatolahi histoire de se remettre dans le match !
Et c'est le moment de la traditionnelle pause fraicheur dans ce match ! 0-0 mais ça bouge dans cette rencontre !
Le BUUUUUUTTTT de Medhi Taremi ! L'Iran pense mener 1-0 mais, après vérification, le but est finalement annulé...attention Tintin, ça se rapproche !
Georges Weah dans les tribunes, il peut peut-être donner deux trois conseils à Big Rom pour marquer (90 buts avec les Belges, je me tais) ?
Belle frappe de Youri Tielemans qui enhaine les contrôles de grande classe ! Beiranvand repousse en corner.
Petite pensée pour Hardani qui vient une nouvelle fois de se faire envoyer par Trossard sur le côté droit... "sans préliminaires"
La réponse de l'Iran !!! Et quelle réponse ! Après un cafouillage dans la surface belge, Kanaasi tente une demi-volée. C'est parfaitement sorti en corner par Thibaut Courtois qui donne de l'air à la défense belge !
Toujours les émotions de voir l'ancien amiénois Saman Ghoddos ! La Ligue 1 n'est pas loin..
Nouvelle grosse occas' pour les Diables Rouges ! Trossard dépose le latéral iranien avant de servir KDB en retrait. Sa frappe au sol est contré devant le but par un défenseur et De Cuyper ne peut pas bien reprendre le cuir !
Kevin De Bruyne s'essaye depuis l'extérieur de la surface. Sa frappe s'envole, mais les Belges sont vraiment hauts sur le terrain dans ces premières minutes !
Le jeu va reprendre, et Big Rom s'en sort avec ce carton jaune...Play on !
🟨 Et pour le moment, Romelu Lukaku reçoit un carton jaune...ça peut changer de couleur ça non ?
Premier gros gros choc entre Romelu Lukaku et le gardien iranien Beiranvand...c'est très très limite !
Et premier corner déjà obtenu par les Diables Rouges ! Mechele est dans les parages...
C'est parti dans cette rencontre ! Bon match messieurs, on ne demande qu'a vibrer !!
Du coté de l'Iran, plusieurs changements également par rapport au XI qui a tenu en échec la Nouvelle-Zélande ! Mais pas de soucis, Medhi Taremi est toujours là pour la planter au fond !
Pas mal de changements dans le onze de la Belgique par rapport à l'équipe qui a fait match nul face à l'Égypte la semaine dernière. Saelemaekers et Trossard animent les ailes derrière le revenant Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque des Diables Rouges. Raskin a pris la place d'Onana au milieu, tout comme De Cuyper sur le flanc gauche de la défense, qui remplace Castagne.
?s=20
Bonsoiirrr à tousss ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soirée de football comme on les aime tant. Après le beau succès de l'Espagne contre l'Arabie saoudite, c'est au tour de nos voisins, les Belges, de disputer une rencontre importante contre l'Iran. Coup d'envoi dans 10 minutes !
🟨 C'est reparti et...yellow card pour Saeid Ezatolahi histoire de se remettre dans le match !
🟨 Et pour le moment, Romelu Lukaku reçoit un carton jaune...ça peut changer de couleur ça non ?
Belgique
Iran
Par Tristan Claeyssen