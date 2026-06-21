En direct : Belgique - Iran (0-0)

Pas mal de changements dans le onze de la Belgique par rapport à l'équipe qui a fait match nul face à l'Égypte la semaine dernière. Saelemaekers et Trossard animent les ailes derrière le revenant Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque des Diables Rouges. Raskin a pris la place d'Onana au milieu, tout comme De Cuyper sur le flanc gauche de la défense, qui remplace Castagne.

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