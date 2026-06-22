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- Belgique-Iran (0-0)
Zlatan s’est endormi devant Belgique-Iran
Il n’est pas le seul. Consultant pour Fox Sports pendant cette Coupe du monde, Zlatan Ibrahimović n’a rien perdu de son franc-parler. À la suite du nouveau nul de la Belgique, cette fois contre l’Iran (0-0), la légende suédoise a fustigé le jeu des Diables rouges à sa manière : « Ce que je peux dire, c’est qu’en première mi-temps, j’ai failli m’endormir. Et en deuxième mi-temps, je me suis endormi », a déclaré l’ancien attaquant du PSG, tout en échangeant un sourire complice avec Thierry Henry.
« Je laisse mes collègues en parler »
Le Suédois ne s’est pas arrêté là : « Sur ce match, il n’y a pas grand-chose à dire. Un nouveau match nul. Nous verrons ce qu’il se passera sur le prochain match, mais je laisse mes collègues en parler. »
Dans un match qu’ils ont largement dominé et malgré 23 tirs, les hommes de Rudi Garcia sont restés muets et Nathan Ngoy a même été expulsé, pour une erreur individuelle à la 66e minute. Les Diables rouges gardent leur destin entre les mains, puisqu’en cas de victoire face à la Nouvelle-Zélande, ils verront les seizièmes de finale. En revanche, même en cas de succès, la première place dépendra du résultat de la rencontre entre l’Iran et l’Égypte.
Vivement la suite.Revivez Belgique - Iran (0-0)
TM