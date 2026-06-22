Zlatan s’est endormi devant Belgique-Iran

Il n’est pas le seul. Consultant pour Fox Sports pendant cette Coupe du monde, Zlatan Ibrahimović n’a rien perdu de son franc-parler. À la suite du nouveau nul de la Belgique, cette fois contre l’Iran (0-0), la légende suédoise a fustigé le jeu des Diables rouges à sa manière : « Ce que je peux dire, c’est qu’en première mi-temps, j’ai failli m’endormir. Et en deuxième mi-temps, je me suis endormi », a déclaré l’ancien attaquant du PSG, tout en échangeant un sourire complice avec Thierry Henry.

Embed x.com

« Je laisse mes collègues en parler »

Le Suédois ne s’est pas arrêté là : « Sur ce match, il n’y a pas grand-chose à dire. Un nouveau match nul. Nous verrons ce qu’il se passera sur le prochain match, mais je laisse mes collègues en parler. »

Dans un match qu’ils ont largement dominé et malgré 23 tirs, les hommes de Rudi Garcia sont restés muets et Nathan Ngoy a même été expulsé, pour une erreur individuelle à la 66e minute. Les Diables rouges gardent leur destin entre les mains, puisqu’en cas de victoire face à la Nouvelle-Zélande, ils verront les seizièmes de finale. En revanche, même en cas de succès, la première place dépendra du résultat de la rencontre entre l’Iran et l’Égypte.

Vivement la suite.

Revivez Belgique - Iran (0-0)