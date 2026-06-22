Un ancien international yougoslave tient des propos racistes lors de Belgique-Iran

Tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. L’ancien international yougoslave, Rade Bogdánović, reconverti consultant pour la chaîne RTS en Serbie, a tenu des propos racistes lors de la rencontre entre la Belgique et l’Iran.

Des mots intervenus après l’exclusion de Nathan Ngoy (66e) pour les Diables rouges « À ce niveau, être le dernier défenseur, manquer un ballon qui est immobile et se faire expulser… J’ai toujours dit que ces joueurs, et je ne suis pas raciste, mais les joueurs noirs n’ont pas la concentration pour tenir plus de 60 à 80 minutes. »

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Tentative de justification, en vain

Pour appuyer ses propos, Bogdánović avoue se baser sur sa propre expérience, notamment en Allemagne au Werder Brême : « J’ai joué avec eux. Parfois nous devions empêcher nos propres joueurs de faire des erreurs. »

Sentant le bad buzz arriver, le présentateur de l’émission a repris le joueur passé par l’Atlético de Madrid, en lui faisant remarquer que l’équipe de France, par exemple, possédait dans ses rangs plusieurs joueurs de couleur performants à un très haut niveau tout le long des rencontres.

Bien envoyé.

Courtois s’attend à ce que la pression soit forte au prochain match