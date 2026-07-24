S’abonner au mag
  • Belgique

La Belgique a trouvé son nouveau sélectionneur

MJ
9 Réactions
La Belgique a trouvé son nouveau sélectionneur

Et ce n’est toujours pas un Belge. Après le départ de Rudi Garcia, la Belgique a nommé Mark van Bommel à la tête des Diables rouges. Le Néerlandais de 49 ans s’est engagé jusqu’à l’Euro 2028. Après avoir testé un Espagnol (Roberto Martínez), un Italo-allemand (Domenico Tedesco) puis un Français donc, la Fédération belge a donc pioché chez les voisins du dessus.

Embed t.co

Le troisième sélectionneur en quatre ans

Passé par le PSV Eindhoven, Wolfsburg et surtout le Royal Antwerp, avec lequel il avait réalisé le doublé championnat-Coupe en 2023, Van Bommel connaît déjà bien le football belge. « La Belgique possède des joueurs exceptionnels et un potentiel énorme », a déclaré l’ancien milieu de terrain, qui souhaite construire une équipe « disciplinée, ambitieuse et courageuse ». Il devient le troisième sélectionneur des Diables rouges depuis le départ de  Martínez en 2022. Van Bommel sait déjà comment devenir champion en Belgique.

Reste à apprendre à le faire avec la Belgique.

Un ancien taulier des Pays-Bas sur le banc de la Belgique ?

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 9 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances


Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.