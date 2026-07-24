La Belgique a trouvé son nouveau sélectionneur

Et ce n’est toujours pas un Belge. Après le départ de Rudi Garcia, la Belgique a nommé Mark van Bommel à la tête des Diables rouges. Le Néerlandais de 49 ans s’est engagé jusqu’à l’Euro 2028. Après avoir testé un Espagnol (Roberto Martínez), un Italo-allemand (Domenico Tedesco) puis un Français donc, la Fédération belge a donc pioché chez les voisins du dessus.

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Le troisième sélectionneur en quatre ans

Passé par le PSV Eindhoven, Wolfsburg et surtout le Royal Antwerp, avec lequel il avait réalisé le doublé championnat-Coupe en 2023, Van Bommel connaît déjà bien le football belge. « La Belgique possède des joueurs exceptionnels et un potentiel énorme », a déclaré l’ancien milieu de terrain, qui souhaite construire une équipe « disciplinée, ambitieuse et courageuse ». Il devient le troisième sélectionneur des Diables rouges depuis le départ de Martínez en 2022. Van Bommel sait déjà comment devenir champion en Belgique.

Reste à apprendre à le faire avec la Belgique.

Un ancien taulier des Pays-Bas sur le banc de la Belgique ?