Giresse débarque au Gabon

Surtout, ne montrez pas ça à l’Unecatef ! Alain Giresse va prendre du galon dans l’organigramme sportif gabonais, en endossant le rôle de directeur technique national du pays. Pour rappel, il avait déjà été sélectionneur des Panthères entre 2006 et 2010. L’ancien joueur de Bordeaux rejoint notamment Sébastien Migné, récemment promu sélectionneur du Gabon.

Une scène de nomination plutôt cocasse…

Pour la petite histoire, Alain Giresse a été nommé, selon L’Équipe, à l’occasion d’un dîner d’État entre Emmanuel Macron et Brice Oligui Nguema, président de la République du Gabon. Et c’est au début de son discours que le Gabonais a fièrement annoncé la nomination de l’homme aux 195 buts en carrière.

On attend l’allocution de Manu pour nommer Zizou.

Un coach français du Mondial trouve une nouvelle sélection