Pour relayer l’arrivée de Claude Le Roy et Omar Daf à la tête de la sélection du Congo, l’Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unecatef) s’est fait une bien mauvaise pub en publiant un visuel reprenant les codes de Tintin au Congo. Une BD ancrée dans l’imaginaire collectif mais aussi connue pour sa vision raciste.

Ce n’est pas pour autant que l’Unecatef ferait marche arrière. Dans L’Équipe, son président assure que « l’image ne nous avait pas choqués. Et d’ailleurs, ça n’avait choqué personne avant aujourd’hui, mais il suffit que deux ou trois personnes s’offusquent… » L’organisation précise également que la publication avait été consentie par Le Roy et Daf.

De son côté, Le Roy a aussi réagi : « Je connais parfaitement l’histoire de Tintin au Congo, c’est évidemment un recueil colonialiste, mais là, c’est juste un clin d’œil au troisième degré qu’il ne faut pas prendre au sérieux. »

Si tout le monde n’y voit pas de problème alors…

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