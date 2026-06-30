Mais quelle mouche a bien pu les piquer ? Alors que Claude Le Roy s’est engagé avec le Congo le 10 juin dernier, l’UNECATEF avait tenu à saluer la nouvelle aventure de l’entraîneur aux multiples expériences en Afrique sur son site.

Un montage au mieux maladroit

Jusqu’ici pas de souci, sauf que la publication en elle-même est un peu plus problématique. En effet, l’Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques Professionnels du Football a publié un visuel reprenant les codes de Tintin au Congo, où Le Roy, en voiture, est accompagné d’Omar Daf au milieu de la savane. Si la référence à la BD ne fait aucun doute, le choix est tout de même douteux sachant que l’œuvre de Hergé datant de 1930-1931 était déjà très malaisante pour sa vision raciste et colonialiste de l’Afrique.

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D’autant plus qu’il est indiqué que l’entraîneur a signé avec la RD Congo, au lieu de la République du Congo… Passé relativement inaperçue depuis sa publication le 12 juin dernier, l’article ressort aujourd’hui sur les réseaux et ne manque pas de faire réagir, logiquement.

On avait dit pas de Pastis au bureau pourtant.

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