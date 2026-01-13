S’abonner au mag
Le Gabon lève la suspension de l’équipe nationale

C’est fini, cette crise ? Ce lundi 12 janvier, la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) a informé de la levée de la suspension de l’équipe nationale promulguée par le gouvernement tout comme de la mise à l’écart des cadres Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga à travers un communiqué. Selon Gabon Mail Infos, la nouvelle est un « un soulagement pour les supporters gabonais, mais aussi un signal fort envoyé à la communauté sportive internationale ». 

Le temps presse, la nécessité de résultat aussi

Les Panthères ont été éliminées dès le premier tour de la CAN sans le moindre point au compteur. Par conséquent, la sélection (joueurs et personnel) a été suspendue par le ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany. Comme le rapporte le média gabonais Info 241, une telle décision montre l’intrusion de l’État gabonais dans les affaires sportives du pays, avec toute la symbolique que représente l’exclusion des deux capitaines historiques de la sélection.

Mais ce lundi, plot twist : le communiqué de la FEGAFOOT informe que Kessany a adressé une lettre dans laquelle il évoque « l’urgence des prochaines échéances », notamment la CAN 2027. En revanche, le gouvernement a partagé la volonté d’avoir un droit de regard sur « toutes les modalités pratiques pour le choix d’un staff technique ».

Management toxique, vous dites ?

