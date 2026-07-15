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Un coach français du Mondial trouve une nouvelle sélection

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Un coach français du Mondial trouve une nouvelle sélection

L’art de parfaitement retomber sur ses pattes. Quelques heures après avoir quitté la sélection haïtienne, Sébastien Migné est officiellement le nouveau sélectionneur du Gabon. Les Panthères n’ont toutefois pas précisé la durée du contrat signé par le technicien français.

Dans son communiqué, la fédération gabonaise a salué un homme qui connaît « parfaitement le continent africain ». Il aura en tout cas fort à faire dans une sélection en baisse de niveau constant ces dernières années.

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Un mandat historique avec Haïti

Pour rappel, le Gabon n’a jamais participé à une Coupe du monde et voit certainement un potentiel sauveur en la personne de Sébastien Migné. L’homme de 53 ans était parvenu à qualifier Haïti à cette édition 2026, 52 ans après la première participation des Grenadiers.

Prochaine destination ? Cela se joue entre le Kenya et le Laos.

Le Gabon lève la suspension de l’équipe nationale

ABS

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